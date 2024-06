România, pe primul loc în Grupa E, după rezultatul surpriză dintre Belgia și Slovacia / Foto

Selecţionata Slovaciei a învins echipa Belgiei cu scorul de 0-1 (0-1), luni seara, pe Frankfurt Arena, într-o partidă din Grupa E a EURO 2024, găzduit de Germania. Belgia a avut două goluri anulate de VAR.

Slovacia a deschis repede scorul. În minutul 7, Ivan Schranz a marcat golul decisiv al Slovaciei. După acest moment, vedetele Belgiei au alergat să răstoarne tabela de marcaj, dar fără succes.

Belgienii au fost mereu consideraţi printre favoriţi la turneele finale, dar au dezamăgit crunt la debutul de la EURO 2024, fiind învinși de o ambiţioasă echipa a Slovaciei.

Slovakia's win over Belgium is the biggest shock in Euros history if you go by FIFA rankings! There are 45 places between the teams ???? pic.twitter.com/AMrgT2WlO3