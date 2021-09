Mugur Ciuvică s-a aflat astăzi în direct la DC News și DC News TV unde a discutat alături de analistul politic Bogdan Chirieac și de Diana Tache despre situația creată în interiorul USR-PLUS și despre atacurile la adresa președintelui Klaus Iohannis.

Mugur Ciuvică: Înțeleg problemele peneliste, dar ce ne facem, domnule Chirieac, cu problemele useriste. Că ceva disperare e și acolo pentru că toți useriștii ăștia de pe site-uri, ăștia securiști, foști băsiști, toți sunt turbați pe domnul Iohannis. Mă nene, îl ceartă, îl fleșcăiesc în toate felurile. Domnul Pantazi, supărat fleașcă... pe domnul Iohannis.

Bogdan Chirieac: Nu-mi spuneți... domnule, nu cred asta.

Mugur Ciuvică: Adică securiștii băsiști sunt supărați pe Iohannis. Chestia asta mie îmi spune că, domnule, Iohannis poate nu o fi așa de rău cum spune lumea, dacă sunt supărați ăștia, chioveșișiti, macoviști, zona aia putredă din sistemul Băsescu. Toți ăștia sunt supărați pe Iohannis. Ăsta în teorie e un punct bun pentru Iohannis, că i-a supărat pe ăștia, care l-au sprijinit de altfel până de curând, dar de ce e disperare dinasta la USR de au ieșit lătrăii ăștia să-l înjure pe Iohannis. Pare că este o nesiguranță așa.

Bogdan Chirieac: Eu cred că este parte a unei strategii avansate, făcute de USR-pluș. După ce am vrut să punem mâna pe justiție și am fost împiedicați, pentru că noi am fi făcut justiție, domnule Ciuvică. Noi arestam numai pe cine trebuie, nu arestam la întâmplare.

Mugur Ciuvică, obosit. Ironie la DC News

"Sunt obosit pentru că toată dimineața am căutat știri despre victoria USR-ului, aia pe care ați anunțat-o săptămâna trecută. Și nu am găsit nicio știre. Cu greu, cu greu, că era să și întârzii, am găsit o știre anonimă așa, dar de încredere, care spune că victoria USR se amână până la o dată care ne va fi comunicată ulterior.

Așa că trebuie să vă relaxați puțin cu victoria. Victoria USR-ului s-a amânat un pic. Eh, nu e supărare!", a spus Mugur Ciuvică, în exclusivitate pentru DC NEWS, în emisiunea Miercurea Neagră, cu Bogdan Chirieac și Diana Tache.

