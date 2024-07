Ciucă: Voi candida la prezidențiale 2024. Voi merge să-mi câștig încrederea și votul

Într-un interviu difuzat pe Antena 3 CNN din SUA, realizat de către Mihai Gâdea, Nicolae Ciucă a declarat că va candida la alegerile prezidențiale de anul acesta.

"Voi merge în toate filialele PNL"

"Vreți să vă dau o știre? Domnul Mihai Gâdea, am spus la dumneavoastră în emisiune că vom veni cu o decizie și iată că lucrurile au evoluat de așa natură încât planificarea pe care o făcusem nu s-a concretizat.

Cum se spune, planul de acasă nu bate cu cel din piață. Va mai zice românul cumva. Nu bate mapa cu registrul.

În momentul de față, sigur, ar trebui să am o decizie a partidului, să am o decizie în Consiliul Național, dar în momentul de față, dacă tot ați venit până la Washington și suntem aici în această vâltoare a ceea ce se întâmplă și în Statele Unite și în România...

Voi candida pentru că sunt președintele Partidului Național Liberal, dar înainte de toate trebuie să obțin aprobarea partidului și de aceea în această perioadă, în perioada imediat următoare, ca să nu mai lăsăm loc de discuții, voi merge în toate filialele Partidului Național Liberal să îmi câștig încrederea și votul de la Partidul Național Liberal.

Am foarte mare încredere în membrii Partidului Național Liberal, în activul partidului, pentru că s-a văzut asta la alegerile locale.

Am reușit de la 14% și 16% să închidem alegerile locale la peste 30%, ceea ce înseamnă mobilizare, organizare, treabă bine făcută", a declarat Nicolae Ciucă.

De la NATO, la Washington

Nicolae Ciucă, liderul PNL, explica acum 3 zile de ce l-a însoțit pe președintele Klaus Iohannis la Summit-ul NATO, după ce Marcel Ciolacu a lansat un atac la adresa celor doi pe această temă.

"Unii politicieni din România cred că politica se poate face prin postări pe Facebook și zgomot la TV, dar diplomația, în special diplomația militară, funcționează pe baze foarte diferite.

Un summit NATO, mai ales dacă este găzduit de SUA, este un loc ideal pentru a întâlni reprezentanți ai tuturor aliaților noștri militari cheie și pentru a susține interesul național pentru mai multă securitate pentru noi și pentru întregul flancul estic al NATO. Iar cei mai buni oameni pentru a face acest lucru sunt cei cu expertiză, experiență și o gamă largă de contacte.

Din aceste motive, am participat nu numai la îndatoririle mele oficiale, cum ar fi Adunarea Parlamentară a NATO, la care am luat cuvântul pe 9 iulie, ci și la o serie de reuniuni și întâlniri neoficiale. Și o fac pentru a-mi servi țara, la fel cum am făcut-o în toți anii petrecuți în forțele armate", a scris Nicolae Ciucă pe Facebook.

