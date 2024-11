Ciucă o atacă pe Lasconi: Am muncit prea mult să fim membri respectați în NATO și în Uniunea Europeană ca să se ajungă la așa ceva!

Liberalii s-au adunat la Craiova pentru un eveniment dedicat mobilizării susținătorilor și promovării angajamentelor partidului față de viitorul României. Nicolae Ciucă, candidatul PNL la președinția țării, a ținut un discurs în cadrul căruia a criticat-o pe Elena Lasconi, candidatul USR. Liderul PNL a afirmat că o persoană fără pregătire în securitatea națională și politica externă nu poate fi o alegere viabilă pentru a proteja România.

„În acest context, cu totul dificil, trebuie să ne întoarcem la rațiune și să ne întrebăm: „Pe cine vrem la conducerea statului? Cine oare poate să traverseze aceste momente care se anunță complicate? Cine are o echipă de profesioniști cu exercițiul guvernării care au făcut ce trebuie pentru România, în acești ani?”

Calificarea la locul de muncă pe care o normalizează unii nu are cum să fie o soluție credibilă și sigură. Nu ne poate apăra cineva care nu deține minimele cunoștințe despre securitatea națională și politica externă. Când miza sunt viețile românilor, nu poți să spui: „Atât am priceput, dar o să iau consilieri mai inteligenți decât mine”. Am muncit prea mult să fim membri respectați în NATO și în Uniunea Europeană!”, a spus Nicolae Ciucă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News