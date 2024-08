Ciucă intră în cursa pentru prezidențiale 2024 bazându-se pe un singur sondaj

Nicolae Ciucă, liderul Partidului Național Liberal (PNL), a declarat că intră în cursa pentru Președinția României cu încrederea deplină în votul românilor, considerând că acesta este singurul "sondaj real" care contează. Declarația sa vine în contextul desemnării sale oficiale drept candidat al PNL pentru alegerile prezidențiale din 9 iunie 2024.

În cadrul unei ședințe a Biroului Politic Național al PNL, Nicolae Ciucă a fost desemnat în unanimitate drept candidatul partidului pentru funcția supremă în stat. Această decizie reflectă sprijinul masiv de care se bucură în rândul colegilor săi de partid, care văd în el un lider capabil să ducă România pe calea stabilității și a securității.

Nicolae Ciucă a accentuat importanța alegerilor prezidențiale de la sfârșitul anului, considerând că acestea sunt cruciale pentru viitorul României. În viziunea sa, țara are nevoie de un președinte care să întruchipeze valorile fundamentale pe care românii le așteaptă de la conducătorii lor: respect pentru educație, respect pentru litera legii, devotament față de familie și un caracter format prin ani de muncă și responsabilitate.

„Mă onorează decizia Biroului Politic Național prin care am fost desemnat, în unanimitate, candidatul PNL pentru alegerile prezidențiale. Intru în această competiție bazându-mă pe singurul sondaj real: votul românilor la alegerile din 9 iunie. Ambele runde de alegeri de la sfârșitul anului sunt cruciale pentru viitorul țării. Așa cum am mai spus, România are nevoie de un președinte care să întruchipeze valorile pe care românii le respectă și le așteaptă de la conducătorii lor: respect pentru educație, pentru litera legii, devotament față de familie și un caracter format prin ani de muncă și responsabilitate. Adică un șef de stat care să asigure securitatea și stabilitatea de care țara are nevoie, să fie responsabil în acțiunile sale și care să fie un președinte al tuturor românilor”, a fost mesajul transmis de Nicolae Ciucă.

