Ciucă anunță noile moduri prin care refugiații ucraineni vor fi ajutați în țara noastră: Ne concentrăm pe integrarea lor, pentru a trăi independent

Premierul a explicat cum va ajuta România în continuare refugiații și țara aflată în război:

”Am generat o strategie clară de răspuns la criza refugiaţilor: Intervenţia de urgenţă şi răspuns pe termen mediu şi lung pentru integrarea refugiaţilor. România a fost prima țară din UE care a adoptat un plan de incluziune pe termen mediu și lung și a propus un model în domeniul integrării refugiaților. Am învățat multe lecții, am văzut și testat limitele sistemului nostru de asistență și ale capacității logistice și de resurse umane și s-a văzut parteneriatul cu societatea civilă și mediul privat, pentru că împreună am fost complementari și am dat un răspuns coerent și eficient. Războiul nu s-a încheiat iar noi vom continua să dăm sprijinul nostru refugiaților și Ucrainei dar acum ne concentrăm pe integrarea refugiaților, pentru a trăi independent în țara noastră și copiii integrați în școli (…) Avem toleranță zero pentru traficul de persoane (…) Am reușit să construim noi punți între noi”.

Discursul premierului vine la o zi după anunțul că donațiile americanilor vor ajunge în Ucraina prin hub-ul umanitar de la Suceava.

'A fost un efort titanic să reuşim să trimitem donaţiile din SUA către hub-ul umanitar european de la Suceava, dar am reuşit. Am aflat recent că toate aceste donaţii sunt foarte bine primite de Ucraina şi de cei care au nevoie de ele în aceste vremuri grele. Sper din tot sufletul că aceste articole donate vor aduce o rază de căldură şi speranţă în vieţile celor care au pierdut atât de multe. De asemenea, am mai aflat că este primul ajutor umanitar din SUA către hub-ul umanitar din Suceava', a afirmat Mircea Divricean, consulul onorific al României în Utah, care s-a implicat direct în organizarea transportului.

Totodată, România şi Ucraina au semnat, miercuri, un acord privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii.

Potrivit unui comunicat al Executivului, faţă de prevederile Convenţiei interguvernamentale româno - ucrainene care reglementează acum domeniul, noul acord cuprinde obligativitatea respectării normelor europene, transpuse în legislaţia naţională, privind recunoaşterea calificărilor profesionale, modificările legislative întreprinse la nivelul sistemului naţional de învăţământ din cele două state.

