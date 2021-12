Ciucă anunță aprobarea OUG prin care România va beneficia de 14,9 miliarde euro din PNRR

Nicolae Ciucă a anunţat că în cadrul şedinţei de guvern de miercuri urmează să fie aprobată ordonanţa de urgenţă privind Acordul de împrumut între Comisia Europeană şi România, în baza căruia ţara noastră va beneficia de 14,94 miliarde euro, transmite Agerpres.

„Încă din primele zile de guvernare, am lucrat pentru operaţionalizarea celui mai important proiect de ţară postpandemic, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Astăzi vom analiza şi aproba în Guvern, prin OUG, Acordul de împrumut între Comisia Europeană şi România, prin care ţara noastră va beneficia de 14,94 miliarde euro, din cei aproximativ 29 de miliarde de euro disponibili prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, bani pe care îi vom investi în economie, în condiţii extrem de avantajoase”, a spus premierul în debutul şedinţei de guvern.

Ce se întâmplă când intră în vigoare acordul

Potrivit acestuia, după intrarea în vigoare a acordului de împrumut, Comisia Europeană va disponibiliza prefinanţarea de 13%, reprezentând aproximativ 1,94 miliarde de euro.



„Ordonanţa de urgenţă de astăzi completează cadrul instituţional pentru implementarea PNRR şi stabilirea fluxurilor financiare de monitorizare, verificare şi control al utilizării fondurilor alocate. După intrarea în vigoare a acordului de împrumut, pe care îl vom aproba astăzi prin OUG, Comisia Europeană va disponibiliza şi prefinanţarea de 13% din acest împrumut", a spus el.

Ciucă a vorbit ieri despre aderarea României la spațiul Schengen și ridicarea MCV

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a ridicat, în cadrul vizitei de la Bruxelles, problema necesităţii unei decizii cât mai rapide referitoare la aderarea României la spaţiul Schengen şi „obiectivul foarte important pentru România” al finalizării Mecanismului de Cooperare şi Verificare, transmite Agerpres, marți seara.

Declarațiile premierului de la Bruxelles

„În discuţiile cu preşedintele (Consiliului European - n.r.) Charles Michel şi cu preşedinta (Comisiei Europene - n.r.) Ursula von der Leyen am insistat şi asupra necesităţii unei decizii cât mai rapide referitoare la aderarea României la spaţiul Schengen. Am mulţumit Comisiei Europene pentru sprijinul clar şi constant pentru realizarea acestui obiectiv care trebuie concretizat cât mai curând şi pentru care România a îndeplinit deja condiţiile cerute de acquis-ul comunitar”, a declarat premierul Nicolae Ciucă într-o conferinţă de presă desfăşurată la sediul Reprezentanţei României pe lângă Uniunea Europeană.



„Am menţionat, totodată, în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut, obiectivul foarte important pentru România al finalizării MCV şi am reiterat angajamentul prevăzut în programul de guvernare de a realiza reformele în acest scop”, a mai spus prim-ministrul Ciucă.

