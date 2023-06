City ar putea rămâne fără antrenor și căpitan, după câștigarea Ligii Campionilor. Pe ce alte cluburi au pus ochii Guardiola și Gündogan?

Guardiola a semnat un nou contract în noiembrie, o decizie care fusese îndelung gândită și despre care cercul său interior nu era sigur că se va întâmpla. Când catalanul a ajuns la City, în vara lui 2016, exista o așteptare puternică că nu își va prelungi șederea dincolo de termenul de trei ani pe care l-a acceptat atunci.

Înainte de City, Guardiola a antrenat Barcelona și Bayern Munchen și s-a crezut că, după ce a lucrat în Anglia, ar dori să antreneze un club din Italia pentru a-și atinge ambiția de a se descurca în cele patru competiții interne principale ale Europei. Dar se înțelege că Guardiola și-a schimbat gândirea. O opțiune poate fi să antreneze o echipă națională.

Guardiola speră că Ilkay Gündogan va semna noul contract pe un an cu o opțiune de 12 luni oferită de club. În această săptămână sunt așteptate discuții între Gündogan și conducerea clubului, căpitanul, care va împlini 33 de ani în octombrie, luând în considerare o ofertă de contract de trei ani de la Barcelona. Există și interes din Arabia Saudită pentru mijlocaș, al cărui contract expiră luna aceasta.

Câștigarea trofeului Champions League l-ar putea convinge pe căpitanul de la City să rămână. După finala de sâmbătă, acesta declara:

"Este ceva incredibil, greu de exprimat în cuvinte! Suntem foarte fericiți, încă nu realizăm ce s-a întâmplat în seara asta. Am scris istorie!

Este o finală Champions League, era clar că va fi dificil pentru ambele echipe. Nu am fost la cel mai înalt nivel în prima repriză, am ezitat. Chiar dacă am avut câteva ocazii bune de a marca.

Știam că trebuie să fim mai buni în repriza a doua și asta am făcut. Probabil că a fost un meci de 50/50 %, iar un singur gol a făcut diferența, așa cum se întâmplă de multe ori în finale. Ne simțim foarte norocoși că această finală s-a încheiat în favoarea noastră.

Am știut că toată lumea va vorbi despre această triplă istorică, în special după acea finală a Cupei Angliei. Presiunea era acolo, dar cred că această echipă este construită pentru a face față presiunii în cel mai bun mod posibil. Asta am făcut în această seară!".

