Principalele reacţii după finala UCL: Am jucat foarte prost / Meritam să intrăm în prelungiri / Trofeul ăsta nenorocit e atât de greu de câştigat

"Este ceva incredibil, greu de exprimat în cuvinte! Suntem foarte fericiți, încă nu realizăm ce s-a întâmplat în seara asta. Am scris istorie!

Este o finală Champions League, era clar că va fi dificil pentru ambele echipe. Nu am fost la cel mai înalt nivel în prima repriză, am ezitat. Chiar dacă am avut câteva ocazii bune de a marca.

Știam că trebuie să fim mai buni în repriza a doua și asta am făcut. Probabil că a fost un meci de 50/50 %, iar un singur gol a făcut diferența, așa cum se întâmplă de multe ori în finale. Ne simțim foarte norocoși că această finală s-a încheiat în favoarea noastră.

Am știut că toată lumea va vorbi despre această triplă istorică, în special după acea finală a Cupei Angliei. Presiunea era acolo, dar cred că această echipă este construită pentru a face față presiunii în cel mai bun mod posibil. Asta am făcut în această seară!", a spus Ilkay Gundogan, pentru BT Sports.

Rodri, eroul finalei: Am jucat prost

"Emoţionant. Un vis devenit realitate. Toţi aceşti suporteri de aici au aşteptat atât de mulţi ani. Ei merită trofeul, noi îl merităm. În ultimii ani am fost atât de aproape. Vreau doar să le mulţumesc tuturor, pentru că nu a fost uşor.

Cu ce echipă ne-am confruntat, felul în care se apără şi contraatacă! Noi am dat totul. Nu am fost buni în prima repriză, am jucat prost, dar finalele sunt aşa. Nu te poţi aştepta să joci la fel de bine ca întotdeauna. Sunt emoţii şi nervi. Acum vrem mai mult, avem multă ambiţie. Acest moment nu se va mai repeta vreodată, aşa că merităm să sărbătorim. Iar la anul vrem să o facem din nou!”, a spus Rodri, citat de BBC.

Simone Inzaghi, antrenorul lui Inter: Meritam să jucăm prelungiri

"I-am complimentat pe jucători, au fost extraordinari. Am pierdut un trofeu pe care ni-l doream din toată inima, dar trebuie să fim mândri. Nu aș schimba acești jucători pentru nimeni și astăzi toată lumea a văzut de ce!

Am cedat foarte puțin în fața unei echipe foarte puternice. Sunt multe regrete acum, dar trebuie să fim mândri. Toată lumea a văzut că Inter a jucat cu mare ambiție și cu mult curaj.

Jucătorii sunt supărați acum, dar le-am amintit parcursul excelent pe care l-am avut, că am jucat 5 finale în 20 de luni și doar astăzi am pierdut.

În prima repriză, nu am suferit mai deloc, dar cred că puteam să ne descurcăm mai bine în privința acțiunilor ofensive. În ultimele 20 de minute de joc, ne-am creat multe ocazii de gol. La execuția lui Lukaku, m-am întrebat cum de n-a intrat mingea în poartă!

Cred că echipa merita mai mult, ca meciul să fi ajuns în prelungiri. Doar acest eșec, dar parcursul nostru în Champions League a fost excepțional. Am jucat 57 de meciuri în acest sezon, sunt mândru de efortul jucătorilor. Sunt sigur că această echipă va crește, suntem pe drumul corect, ascendent", a spus Simone Inzaghi, citat de tuttomercatoweb.com.

Guardiola: Trofeul ăsta nenorocit e al naibii de greu de câştigat

”Sunt obosit, calm, mulțumit de ce am realizat... Trofeul ăsta nenorocit e atât de greu de câștigat”, a declarat Pep Guardiola, la BT Sport.

”A fost scris în stele. Acest trofeu trebuia să fie al nostru. Este adevărat, nu am fost la cel mai bun nivel. După Cupa Mondială, echipa a făcut un pas în față, dar în această seară nu a fost cea mai bună versiune a noastră.

Nu am energie acum să mă gândesc la următorul sezon, e imposibil. Avem nevoie de o pauză, a fost prea mult”, a mai spus Pep Guardiola, citat de BBC.

