Cîțu, despre salariul minim: Să facem o creștere, dar să fie de la 1 noiembrie sau 1 decembrie

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi seară, că va propune o creștere a salariului minim cu 8%, dar de la 1 decembrie sau 1 noiembrie, nu de la începutul anului viitor. Prim-ministrul își dorește găsirea unei soluții până la 1 octombrie.

„Este o propunere de creștere a salariului minim din partea patronatelor, de 8% parcă, și o propunere din patea sindicatelor, de creștere de 10%, deci propunerile sunt foarte aproape una de alta”, a spus premierul, joi seară, la TVR 1, precizând că își dorește o soluție până la data de 1 octombrie.

Florin Cîțu susține că tebuie găsită o soluție care să poată fi aplicată în fiecare an: „Aș vrea să ne gândim totuși la o formulă care să poată fi aplicată în fiecare an, nu să discutăm în fiecare an o creștere, un procent de creștere, vreau să fie ceva transparent, ca toată lumea să știe. Ceea ce e bine anul acesta este că discutăm acum, nu în decembrie. Vreau să fie aprobat cât mai repede ca toate companiile să știe exact ce costuri vor avea anul viitor cu salariul minim”.

„Mă gândesc, dar trebuie să vorbesc cu patronatele, dacă putem anul acesta doar să creștem salariul minim mai repede de 1 ianuarie, să o facem la 1 decembrie sau 1 noiembrie, dar este o discuție pe care trebuie să o am cu patronatele. Mă gândesc să facem o creștere de 8%, dar să fie de la 1 noiembrie sau 1 decembrie”, a spus premierul.

Cîțu a explicat și imaginile cu Superman

Premierul Florin Cîțu a vorbit, tot joi seară, la TVR 1, despre imaginile postate pe contul său de Instagram cu secvențe din „Superman Returns”.

„Am simțul umorului, le pun și asta mi se pare bizar: că nu mai este simțul umorului în România. Le pun și râd de mine. Filmulețul cu Superman era așa de bine făcut, era distractiv și foarte bine a făcut. Sunt diferit poate de ceilalți (premieri - n.r.) pentru că sunt foarte sincer. Este un cont personal de Instagram, mi s-a părut distractiv și am pus acolo. Mă așteptam ca PSD, AUR sau USR să mă atace. Reacția lui Ludovic Orban mi s-a părut bizară”, a spus premierul Florin Cîțu.

Întrebat dacă se consideră Superman, Florin Cîțu a spus că nu, iar postările sale sunt un mod de a comunica altfel: „Lipsa simțului umorului mi se pare o problemă totuși. Să nu ai simțul umorului și să fii încleștat într-o luptă este trist”. Mai multe, AICI!