Cîțu explică imaginile cu Superman. Premierul s-a distrat

Florin Cîțu a spus, joi seară, la TVR 1, că primește imagini de la oameni și, dacă le găsește distractive, le postează.

„Am simțul umorului, le pun și asta mi se pare bizar: că nu mai este simțul umorului în România. Le pun și râd de mine. Filmulețul cu Superman era așa de bine făcut, era distractiv și foarte bine a făcut. Sunt diferit poate de ceilalți (premieri - n.r.) pentru că sunt foarte sincer. Este un cont personal de Instagram, mi s-a părut distractiv și am pus acolo. Mă așteptam ca PSD, AUR sau USR să mă atace. Reacția lui Ludovic Orban mi s-a părut bizară”, a spus premierul Florin Cîțu.

Întrebat dacă se consideră Superman, Florin Cîțu a spus că nu, iar postările sale sunt un mod de a comunica altfel: „Lipsa simțului umorului mi se pare o problemă totuși. Să nu ai simțul umorului și să fii încleștat într-o luptă este trist”.

Referitor la faptul că nu a știut cât costă o franzelă, Cîțu spune că, la fel, a fost prea sincer și lumea a înțeles altceva: „Când ești înconjurat de jurnaliști, uiți că de fapt nu vorbești cu cei care sunt în fața ta, ci vorbești cu populația României. Am spus sincer că nu știu acum pentru că încerc să nu mănânc pâine. Dar ideea era alta: puteam să dau un răspuns de politician clasic din anii 90 nu mă duc eu la cumpărături, am văzut 1.000 de răspunsuri. Dar am fost poate prea sincer și asta este o problemă”.

Ce declarase Orban

Amintim că, recent, Florin Cîțu a postat pe Instagram un video editat în care apare costumat ca Superman, iar preşedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat imaginile: „Ai aruncat ţara în criză, eşti ameninţat de moţiune de cenzură, societatea românească şi economia sunt afectate de provocări extrem de dificile, creşterea preţului la energie, creşterea preţurilor la alimente, creşterea numărului de infectări, şi tu, când îi dai afară pe USR-iştii cărora seara şi a doua zi le-ai cerut să se întoarcă în Guvern, tu, când le dai afară toţi oamenii care au fost numiţi, să te postezi în Superman, chiar mi se pare o problema mare pentru PNL!”