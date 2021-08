Cîțu, despre așa zisul episod ”Orban, băut”. Detalii din ședința de Guvern

„Când erați ministru al Finanțelor, ați participat vreodată la o ședință de Guvern cu Ludovic Orban premier în care acesta să fi consumat băuturi alcoolice?”, a fost întrebat Florin Cîțu la o conferință de presă la Ministerul Finanțelor. „Eu doar vă spun că nu am băut niciodată la nicio ședință de Guvern”, a răspuns Florin Cîțu.

„Dar premierul (n.r. cu referire la Ludovic Orban)?”, a fost întrebat Florin Cîțu. „Eu pot să vorbesc doar pentru mine”, a răspuns acesta.

Joi seară, la TVR 1, a fost întrebat, din nou, despre Ludovic Orban: „Eu vă spun doar că eu nu am băut la nicio ședință de Guvern!”

Întrebat dacă i s-a părut că ceva nu ar fi în regulă cu Ludovic Orban, a spus: „Știu că am plecat de la acea ședință pe la ora 22.00 și am fost înlocuit de un secretar de stat. Ședința s-a terminat pe la 00.00, nu știu ce s-a întâmplat... Am lipsit de la ultima parte a ședinței”, a explicat Florin Cîțu, actualul premier.

„Poate mă mai întrebaţi despre declaraţiile lui Ludovic Orban din ultima perioadă şi nu aş vrea să le comentez. Spun doar un singur lucru: m-am uitat în ultima perioadă la aceste declaraţii şi cred că domnul Orban a ales un mod foarte urât să iasă din politică. Și, în rest, nu aș vrea să mai comentez”, a mai spus Florin Cîţu.

„În campania mea am vorbit despre viitorul României, despre oameni liberi”, a continuat Florin Cîțu. „Vreau ca PNL să fie cel mai important partid din România”, a subliniat acesta.

Congresul PNL, în care se va alege președintele PNL, are loc în data de 25 septembrie. Candidează premierul Florin Cîțu și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, ultimul fiind președintele PNL în funcție.

Florin Cîțu a recunoscut că se gândea de mult timp să candideze la funcția de președinte al PNL. „Lucrurile cred că s-au întâmplat natural în momentul în care am intrat în politică. (...) Cred că tot parcursul meu politic m-a dus în această direcție. M-am luptat cu PSD cred că din primul moment și am păstrat PSD inamicul numărul 1. Niciodată nu am atacat PNL, niciodată nu am atacat un coleg din PNL, nu atac niciun coleg din coaliție. Inamicul meu este PSD”, a mai spus Florin Cîțu la TVR1.