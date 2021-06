Cioloș, mesaj tăios după ce a spus Orban: Apel către Cîțu. ”Să știm ASTĂZI”

”Am stabilit fără echivoc, astăzi, în Biroul Național USR PLUS, că sprijinim în Coaliție demersurile ministrului Sănătății, Ioana Mihăilă, de înființare a agenției care va construi spitale în România. Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate nu e scoasă de nimeni din joben azi ca să o negociem cu cineva, este un punct clar agreat în programul de guvernare cu care Guvernul Cîțu a fost votat de Parlament si pe care Guvernul Cîțu trebuie să-l pună în practică acum. Am analizat încă de când USR PLUS era în opoziție de ce nu reușește statul român, de mulți ani, să construiască spitale, deși bani au existat și nu au fost cheltuiți.

Concluzia este că Ministerul Sănătății nu avut niciodată capacitatea de a face proiecte mari de infrastructură de sănătate, nu a avut capacitate de coordonare a proiectelor aflate sub autoritățile locale (primării sau consilii județene) și atunci spitalele au fost mereu amânate, iar banii necheltuiți au fost returnați la buget sau pierduți. Acest lucru este inacceptabil în condițiile în care avem și vom avea bani foarte mulți și prin PNRR pentru acest tip de investiții. Avem nevoie să angajăm profesioniști care pot să lucreze la aceste proiecte, avem nevoie de o agenție care să nu fie politizată și birocratizată, ci să răspundă doar la necesitatea de a proiecta și a ridica spitalele așteptate de 30 de ani de români. Această agenție nu înseamnă un plus de birocrație, ci va aduce eficiență și predictibilitate. E nevoie de profesioniști care să aibă un mandat lung, pentru a putea duce planurile la bun sfârșit. Ioana Mihăilă are toată susținerea USR PLUS, va veni și în ședința Coaliției să răspundă la orice nelămuriri - așa cum a făcut și public - și vrem să știm astăzi că și premierul Cîțu susține ceea ce și-a asumat deja prin programul de guvernare.” a scris Dacian Cioloș, pe Facebook.

Ludovic Orban a lăsat să se înțeleagă că el și Florin Cîțu au aceeași părere pe acest subiect. Vezi aici mai mult Anterior, și Dan Barna a vorbit despre subiect, afirmând că a fost cel mai important punct discutat astăzi în ședința USR.