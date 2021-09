Cioloș îl trage de mânecă pe Cîțu: Acțiunile premierului prezintă imense probleme de integritate

În urma numirii lui Lucian Bode la Ministerul Justiției, Dacian Cioloș a ridicat problema unor probleme de integritate în cazul premierului Cîțu:

„Un premier care demite ministrul Justiției pentru că nu îi avizează un proiect legislativ și numește un interimar care îi avizează același proiect prin care oferă propriului partid 10 miliarde de euro prezintă probleme imense de integritate.

Presupun că își va asuma și destinația banilor și consecințele care vor decurge din risipirea acestora, inclusiv cele legale. Chiar și așa, rămânem cu problema inițială. Nu girăm un astfel de furt, indiferent de explicațiile pe care le-ar avea el, și rămâne ca PNL să plătească prețul politic pentru ceea ce face premierul pe care îl are în acest moment.

Mergem mai departe și cerem în continuare demisia acestui prim-ministru care este dispus să sacrifice stabilitatea politică a României pentru bani dați la propriul partid.

Noi, USR PLUS, am primit votul cetățenilor și pentru că am spus în campanie că vrem o Românie fără hoție. De asta vom face totul pentru a apăra acest principiu.“, a scris Dacian Cioloș pe Facebook.

Dan Barna și meniul cu broaște: Schimbăm bucătarul!

Dan Barna a făcut precizări în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare după demiterea lui Stelian Ion de către Florin Cîțu.

„Am înghițit broasca de la demiterea lui Vlad Voiculescu și am mers mai departe. Însă când meniul devine numai din broaște...trebuie să schimbăm bucătarul! În acest moment suntem! Noi i-am acordat credit, poate mai mult decât era necesar în unele momente, premierului Florin Cîțu. Reacția domniei sale nu a fost de a aprecia (...) Să spunem că premierul a avut explicații dificile de dat societății legate de tinerețea domniei sale. Am trecut peste acel moment, din solidaritate firească (...) Ceea ce s-a întâmplat acum este că premierul a luat guvernarea pe nume personal.“, a declarat Dan Barna, joi seară, la Digi24.

Marius Manole suferă în Piața Victoriei

Marius Manole se află, joi seară, în Piața Victoriei. Actorul a intrat în direct la Realitatea PLUS și a declarat, de la protest, că 'aseară, când domnul Cîțu a anunțat remanierea ministrului Justiției, am avut același sentiment ca în seara în care domnul Dragnea a dat OUG 13.'

'Același sentiment de revoltă, de nedreptate și de luptă în zadar. Dacă oamenii își imaginează că Stelian Ion a fost îndepărtat fără vreo miză, se înșală amarnic...', a susținut apoi Marius Manole.

Actorul a menționat de 'cele 10 milioane de euro care trebuie date clientelei politice' și a acuzat că 'se vrea păstrarea SIIJ-ului pentru ca procurorii să fie în continuare controlați cu dosare, să le fie frică.' (citește AICI).