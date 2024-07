Ciolacu, după ce Orban a bifat toate tezele propagandei ruse în România: Ați fi vrut să-i interzic să intre pe teritoriul României?

Prezent la Băile Tușnad Orban a ridicat în slăvi acțiunile criminale ale Federației Ruse în Ucraina, vorbind despre Rusia ca fiind un stat „hiper rațional”, fără să amintească de gropile comune din Bucea, Irpim sau Mariupol, ori de bombardarea de spitale, blocuri de locuințe și infrastructură energetică în Ucraina.

Mai mult, Orban a avansat inclusiv teza promovată intens de Rusia cu privire la destrămarea Occidentului. Această teză nu este nouă, e o teză pe care și propaganda sovietică a utilizat-o intens. Deși, așa cum ne-a arătat istoria, nu Occidentul a fost cel care s-a destrămat, ci tocmai Uniunea Sovietică, înfrântă de Occident în Războiul Rece.

Întrebat despre aceste declarații, Marcel Ciolacu s-a rezumat să afirme: „Ați fi vrut să-i interzic să vină pe teritoriul României?”. Premierul României a mai adăugat că Orban nu a făcut nicio referire la țara noastră.

Ciolacu și Orban s-au văzut cu 24 de ore înainte ca premierul Ungariei să bifeze toate temele propagandei ruse

Premierul Marcel Ciolacu a avut, vineri, o întâlnire informală cu omologul său ungar, Viktor Orban, în cadrul căreia discuţiile au vizat subiecte de interes comun pe agenda bilaterală a celor două state, dar şi susţinerea pentru aderarea la spaţiul Schengen şi cu frontierele terestre.



La întrevederea care a avut loc în cadrul unui mic-dejun privat a participat şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.



"Am avut astăzi o discuţie pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, domnul Viktor Orban, pe subiectele de interes comun ale cooperării noastre bilaterale. Schimburile noastre comerciale se ridică la aproximativ 13 miliarde de euro şi am agreat împreună cu omologul maghiar că există în continuare un potenţial neexploatat. I-am transmis premierului Orban că dorim să lucrăm împreună pentru consolidarea unei agende bilaterale pozitive, în beneficiul cetăţenilor noştri, indiferent de etnie. În cadrul discuţiilor am convenit să începem studiile de fezabilitate privind realizarea unui proiect fanion la nivel bilateral - legătura feroviară de mare viteză Budapesta-Bucureşti, un proiect strategic, de interes regional, cu impact la nivelul reţelelor feroviare din regiunea Europei Centrale", a afirmat Marcel Ciolacu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.



Totodată, şeful Executivului de la Bucureşti i-a mulţumit lui Viktor Orban pentru "susţinerea fără echivoc a aderării României la spaţiul Schengen şi cu frontierele terestre".



"Ungaria deţine Preşedinţia Consiliului UE în acest semestru, iar, în această calitate, România se bazează pe acţiunea onestă a Ungariei pentru consolidarea Agendei strategice europene. Totodată, i-am mulţumit prim-ministrului Viktor Orban pentru susţinerea fără echivoc a aderării României la spaţiul Schengen şi cu frontierele terestre", a mai afirmat Ciolacu.

