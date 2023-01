Cine va fi principalul competitor al Tesla. Elon Musk a făcut anunţul

Cel mai mare competitor al Tesla va fi probabil o companie chineză, a declarat directorul general al producătorului de vehicule electrice, Elon Musk, după publicarea rezultatelor financiare, transmite Bloomberg.



Întrebat de companiile auto din China, Musk a răspuns: "Ei lucrează cel mai mult şi în cel mai inteligent mod", fiind cei mai competitivi din lume. "Dacă ar fi să ghicesc, cel mai probabil o firmă din China va fi a doua după Tesla", a previzionat Musk.



Tesla a redus în 6 ianuarie preţurile modelelor sale din China, unde are o fabrică în Shanghai, după ce în octombrie a scăzut preţurile pentru SUV-urile Model Y şi Model 3 fabricate în statul asiatic. Şi alţi producători auto au făcut reduceri în China, cea mai mare mare piaţă de vehicule electrice din lume.



Cel mai mare producător de vehicule electrice din China este BYD Co, care a vândut mai multe modele decât Tesla în 2022, dacă sunt incluse atât vehiculele exclusiv electrice cât şi cele hibride plug-in ale BYD.



Musk a reafirmat că cea mai competitivă piaţă este China.



În 2022, Tesla a produs peste 710.000 vehicule electrice în China, aproximativ 52% din producţia sa globală, chiar dacă au fost perturbări din cauza restricţiilor impuse de autorităţile de la Beijing.



Musk a explicat că 2022 a fost un an dificil din cauza întreruperilor de producţie de la fabrica Tesla din China, a costurilor de împrumut mai ridicate şi a perturbărilor din lanţurile de aprovizionare.



Fără perturbări neaşteptate, producţia Tesla pe plan global ar putea ajunge anual acesta la două milioane de vehicule, a declarat Musk.



Bloomberg se aşteaptă ca vânzările Tesla să crească cu până la 40% în 2023 şi Model Y să fie cel mai bine vândut vehicul electric pe plan mondial, scrie Agerpres.

