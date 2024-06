Cine este Radu Hossu, activistul care vrea să condusă USR. A fost decorat de Zelenski. ”Am văzut că partidul o ia pe răgălie”

După demisia lui Cătălin Drulă, în urma eșecului din alegerile din 9 iunie, dat de rezultatele slabe, apar pretendenți la ”tron”. Astfel, șefia USR a fost rapid invocată de lideri politici locali precum Dominic Fritz şi Elena Lasconi. A apărut și un nume mai puțin cunoscut central din USR: Radu Hossu.

Imediat, în presă, au apărut informații despre activistul Radu Hossu. El spune că rezultatele slabe de la alegerile europarlamentare l-au convins să intre în scenă, considerând că e nevoie de o schimbare de mentalitate în partid, despre care spune că s-a îndepărtat de cetățean.

”Candidez pentru președinția partidului USR! La început am criticat din interior când am văzut că partidul o ia pe răgălie. Când am văzut că sunt ignorat sau persiflat, am făcut-o în public, sperând că voi trage un semnal de alarmă care-i va trezit pe cei îmbătați de putere. Apoi, sperând că poate greșesc eu, am încercat să fiu mai moderat. Însă rezultatele naționale de la Europarlamentare (căci despre ele vorbesc), pur și simplu m-au convins că pentru a reuși o schimbare, trebuie să intru în ringul de luptă” scrie activistul pe Facebook.

"Nu știți voi băi politică, știm noi mai bine"

El afirmă că motivele pentru scorul rușinos ”ar fi multe și mulți ar fi de arătat cu degetul pentru asta. Un motiv important ar fi "epurările" unor oameni de toată isprava cum ar fi Nicu Ștefănuță, Vlad Gheorghe, Mihai Polițeanu și mulți alții”.

”Salvăm România de cine? De oameni de calitate? De oameni muncitori? De oameni onești? Și pentru ce? Pentru ca unii, pe care-i știm, pe care i-am numit de destule ori, să ne ignore, să ne răspundă zeflemitor sau mai rău să ne spună "nu știți voi băi politică, știm noi mai bine". Am văzut cum au știut politică: De la aproape 23% la ultimele alegeri europarlamentare din 2019 la 8% acum. Am auzit și motivul pentru asta: "comasații sunt de vină". În parte așa este, însă lamentările și scuzele astea nu sunt îndeajuns” spune Hossu.

”Știu că plec cu a doua, a treia șansă...”

Activistul acuză că ”o grupare mică și cu putere în partid și-a luat partidul pe persoană fizică”. ”Partidul ăsta trebuie să fie ceea ce și-a propus la înființare: al oamenilor! Alternativa este căderea totală în irelevanță și uciderea speranței unei generații. Știu că plec cu a doua, a treia șansă, dar dragi colegi, să nu vă mirați că veți primi mesaje de la cei care mă cunosc, care mă citesc, care au văzut ce am făcut în ultimii ani, mesaje care să vă ceară să-mi luați în considerare candidatura și chiar să mă votați. Pentru că acești oameni au văzut că atunci când m-au încredințat să duc o autospecială de pompieri în mijlocul iadului, în Bakhmut, am făcut-o din respect pentru încrederea acordată de ei și din responsabilitate față de cei care aveau atât de mare nevoie de ea. Ei și-au pus încrederea în mine și cu riscul suprem asumat, mi-am dus "misiunea" la îndeplinire. Acestor oameni și membrilor din partid le spun că de voi ajunge președintele USR, voi face la fel: îmi voi duce misiunea de a întoarce partidul cu fața spre cetățeni la îndeplinire” conchide mesajul.

Radu Hossu a fost decorat în septembrie 2023 de preşedintele Volodimir Zelenski cu Ordinul de merit gradul III, pentru contribuţia personală semnificativă şi consolidarea cooperării Ucrainei cu România şi pentru susţinerea integrităţii şi suveranităţii ţării vecine. Voluntarul militar a dus ajutoare importante militarilor ucraineni: un spital mobil, ambulanţe, maşini de teren şi generatoare de curent electric. În trecut, a fost organizator al protestelor Colectiv şi împotriva OUG 13 în Braşov.

