Cine este generalul rus medaliat de Putin pentru anexarea Crimeei, ucis în Ucraina - FOTO în articol

Un comandant de top al armatei ruse a fost ucis în timpul luptei de lângă Harkov, potrivit serviciului de informaţii al Ministerului ucrainean al Apărării, scrie BBC. Rusia nu a comentat, dar dacă va fi confirmat, el ar fi al doilea ofițer de acest grad care urmează să fie ucis.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării al Ucrainei, Vitaly Gerasimov a fost general-maior, şef de stat major şi prim-adjunct al comandantului Armatei 41 a Districtului Militar Central al Rusiei. Se spune, de asemenea, că un număr de ofiţeri superiori ai armatei ruse au fost ucişi şi răniţi de la invazia Rusiei în Ucraina.

Ministerul a transmis, de asemenea, ceea ce a susținut că este o conversație între doi ofițeri ruși FSB care discutau despre moarte și se plângeau că comunicațiile lor securizate nu mai funcționează în interiorul Ucrainei, scrie The Guardian.

Agenția de jurnalism de investigație Bellingcat a declarat că a primit confirmarea morții lui Gerasimov cdin partea unei surse ruse. Directorul executiv, Christo Grozev, a spus că l-au identificat și pe ofițerul superior FSB în conversația interceptată.

