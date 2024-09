Cine este cel mai tânăr primar PNL: Antonia Trușcă are doar 30 de ani. ”Vocea unei generații care dorește schimbare”

Antonia Trușcă face parte din ”noua generație de primari liberali”, după cum i-a fost făcută prezentarea la Consiliul Național al PNL, de către vice-președintele PNL, Robert Sighiartău.

Antonia Trușcă are numai 30 de ani și este cel mai tânăr primar pe care Partidul Național Liberal îl are în țară.

”Sunt primarul comunei Husnicioara, o comună micuță din județul Mehedinți, cu aproximativ 1.000 de locuitori, dar hotărâți să ne facem viața mai bună. La doar 30 de ani am avut privilegiul de a câștiga încrederea a sute de oameni. Am câștigat alegerile locale din iunie 2024 cu un scor de aproape 70% din voturi. Iar acest lucru nu a fost doar o victorie personală, cu multă muncă și multă ambiție, ci o responsabilitate imensă pe care o port cu mândrie.

Sunt cea mai tânără primăriță din Mehedinți și din Oltenia, dar pentru mine, a fi primar nu este doar despre a administra o localitate. Husnicioara are un drum foarte lung de parcurs, pentru că a rămas în urmă cu zeci de ani față de vecinele ei.

A fi primar este despre a construi, a face o casă pentru noi toți, o casă în care oamenii să se simtă protejați, sprijiniți și ascultați.

În localitatea mea vreau să fac asta, nu doar un simplu slogan, ci realitatea de zi cu zi. Și știu că partidul meu, PNL, vrea același lucru în toate localitățile, fie ele mici sau mari. Și mai știu că este și obiectivul candidatului nostru la Cotroceni, Nicolae Ciucă”, a declarat Antonia Trușcă în cadrul Consiliului Național al PNL.

Antonia Trușcă: Da, se poate. O femeie poate să fie un lider și un tânăr poate să schimbe comunitatea

”Ca tânără femeie în politică, știu că nu este ușor să te faci auzită, să schimbi mentalități și să construiești viitorul.

Dar tocmai asta mă motivează, faptul că am fost aleasă să demonstrez că nu vârsta, și nici genul, ci pasiunea, munca și dedicarea fac diferența. În mica mea comunitate am învățat că problemele nu se rezolvă doar din birou, ci prin prezența constantă în mijlocul oamenilor. Exact așa cum am văzut că este și candidatul nostru la președinție.

Nicolae Ciucă este un lider aproape de oameni, pentru familie, pentru comunitate și pentru o țară întreagă. Responsabilitatea pe care o simt în calitate de primar este enormă.

Fiecare decizie și fiecare proiect contează pentru viitorul acestei localități. Iar într-o comunitate mică, așa cum este Husnicioara, fiecare decizie nu este doar o hârtie pe care o semnezi și o trimiți la județ.

Dincolo de hârtii sunt oameni, oameni cu care am crescut, oameni care m-au crescut. Oameni care poate mi-au pus creionul în mână pentru prima oară.

Așa cum candidatul nostru știe că viitorul României se construiește printr-o viziune unitară, în care fiecare comunitate contează și fiecare familie contează.

Ca tânără și ca femeie am simțit de multe ori că trebuie să lupt mai mult pentru a-mi face loc într-un peisaj politic dominat de prejudecăți. Dar am învățat că tocmai diversitatea de experiențe ne face mai puternici. Așadar, da, se poate. O femeie poate să fie un lider și un tânăr poate să schimbe comunitatea.

Femeile aduc o perspectivă unică în politică, una bazată pe empatie, pe înțelegerea nevoilor celor din jur și pe hotărârea de a face lucrurile să funcționeze.

Mi-aș dori să văd cât mai multe femei în funcții de conducere, pentru că prezența lor nu este doar o necesitate, ci o forță pentru progresul societății.

Ca președinte al PNL, Nicolae Ciucă a demonstrat că prețuiește aceste calități și a sprijinit de fiecare dată femeile. Știu că o va face la fel și ca președinte al României.

Astăzi, în fața dvs, nu sunt doar un primar și nu sunt doar un tânăr lider. Dați-mi voie, vă rog, să fiu vocea unei generații care dorește schimbare, care crede în valori solide și care crede în puterea comunității. Iar candidatul nostru la președinție înțelege foarte bine aceste lucruri. Nicolae Ciucă știe că România de mâine se construiește prin colaborare, prin respect și printr-o viziune care să cuprindă toate generațiile.

De aceea îl susțin pe Nicolae Ciucă cu toată convingerea mea. Nu doar pentru că împărtășim aceleași valori, dar pentru că știu că este singurul care poate duce România acolo unde îi este locul”, și-a încheiat tânărul primar discursul de susținere a liderului liberal în cursa pentru Palatul Cotroceni.

