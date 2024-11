Cine este Cătălin Georgescu, cel de-al doilea soț al Elenei Lasconi. S-a căsătorit cu el la 18 ani de la divorț

Elena Lasconi, candidata USR la prezidențiale care a ieșit pe locul al doilea în urma primului tur al alegerilor, este căsătorită cu fostul avocat Cătălin Georgescu. Acesta a fost avocat până în anul 2019. Deși avea 23 de ani de experiență în domeniu el a decis să facă o schimbare în carieră și s-a angajat ca și consilier USR în Parlament, scrie Pro TV.

Prima oară ​Elena Lasconi s-a căsătorit la vârsta de 18 ani, dar patru ani mai târziu, a divorțat. La 18 ani distanță, aceasta l-a cunoscut pe Cătălin Georgescu, actualul partener de viață, cu care s-a căsătorit. Ea povestise anterior, în cadrul unui interviu acordat pentru Life.ro, faptul că l-a cunoscut pe Cătălin Georgescu după ce a decis să îi ceară ajutorul lui Dumnezeu.

​„Anii au trecut și am început să simt gustul amar al vieții, o neîmplinire sufletească ce depășise, deja, faza de resemnare, care m-a apropiat și mai mult de Dumnezeu. Atunci, am realizat că, de fiecare dată când i-am cerut ceva lui Dumnezeu, el mi-a dat (…) M-am rugat (…) A vrut bunul Dumnezeu și ne-am lipit. Îmi pare rău că nu am făcut un copil”, a spus atunci Elena Lasconi.

Ea a vorbit la un moment dat și despre cum a ajuns soțul ei consilier USR în Parlament.



„Soțul meu, eu îl apreciez și îl admir foarte mult, este omul pe care mă bazez, mă susține în tot ce fac. Din 2019, a renunțat la a mai lua cazuri pe avocatură, are 23 de ani de avocatură, nu este un jurist, este un avocat. A câștigat majoritatea proceselor de care știu eu. S-a dat un anunț public pentru consilier politic la grupul parlamentar și el a depus CV-ul acolo. Prima dată era vorba de un salariu până în 5 mii de lei și acum a crescut la 6 mii. Sincer, eu i-aș propune să lase tot ce înseamnă politică și să facă avocatură pentru că câștiga mult mai bine. Nu este într-o agenție, așa cum sunt tot felul de ipocriți care vorbesc despre asta, în care să primească 3 mii sau 10 mii de euro pe lună. Muncește foarte mult și da, știu, trebuia să apară acest articol pentru că i-a încurcat foarte tare, că zeci de legi le-a întors înapoi Cătălin, pentru că este foarte bun în ce face și își petrece și foarte mult timp la serviciu,” a declarat Elena Lasconi pentru Digi24.







Cine este primul soț al Elenei Lasconi

Primul soț al Elenei Lasconi este Leontin Florea. Acesta este interpret de muzică folk, a absolvit Universitatea din Petroșani, fiind inginer minier și locuiește în Hațeg, fiind și un membru extrem de vocal al partidului USR.

În urmă cu ceva timp, Elena Lasconi a mărturisit că regretă căsnicia cu primul soț, iar dacă la acea vreme ar fi fost la fel de matură ca acum, ar fi divorțat a doua zi. Cu Leontin Florea ea are o fiică, cu care acesta ar avea o relație destul de strânsă.

„Imaginează-ți cum a fost pentru mine să divorțez. Sigur, a fost alegerea nea, dar am simțit că nu ne potriveam de la început. Eu eram o copilă de 18 ani, care a plecat la cununie spovedită și împărtășită, foarte curată spiritual. După doi ani, s-a născut Oana, după alți doi ne-am despărțit fiindcă tot timpul ăsta am simțit că relația nu era ce ne trebuia.

Cu mintea de acum, aș fi divorțat a doua zi sau nu m-aș fi căsătorit deloc, pentru că, de foarte multe ori, când veneau prieteni la noi în casă, chiar dacă era evident că eu știam mai multe, că aveam păreri mai pertinente, simțeam că el e… inginer și eu… nu. Știi?

Eu nu am pus niciodată etichete oamenilor pentru câtă școală au. După ce am divorțat, însă, a fost și mai greu. De ce? Pentru că eu sunt o femeie de casă și eram, cumva, sigură că următorul va fi bărbatul meu pentru toată viața. Nu a fost. Și nici următorii. Așa că am început să muncesc foarte mult, m-am angajat la ProTv, făceam reportaje din Valea Jiului și plecam în deplasare la 3 dimineața, să prind schimbul minerilor. Sigur că a fost greu”, a spus Elena Lasconi, în urmă cu ceva timp.





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News