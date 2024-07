Cine e de vină, de fapt, de tragicul accident de lângă parcul Pantelimon. La volan era un tânăr de 17 ani. Mărturia proprietarului mașinii: Am rămas șocat

Tânărul de 17 ani care spulberat cu mașina un copil de 9 ani și unul de 7 ani lângă parcul Pantelimon a fost reținut, iar acum apar noi detalii despre acest accident tragic. Mașina cu care i-a lovit pe cei doi frați fusese împrumutată de la un cunoscut al pasagerului aflat în autoturism la momentul impactului. Precizăm că cei doi au fugit de la locul accidentului, iar în urma impactului, băiatul de 9 ani a murit, fetița de 7 ani aflându-se acum în stare gravă la spital.

Acum șoferul urmează să afle dacă minorul va fi sau nu arestat, după ce procurorul de caz a anunțat că va cere în instanță arest preventiv pentru acesta. Acuzațiile care i se aduc acum tânărului de 17 ani sunt foarte grave. Vorbim despre ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui autovehicul fără să dețină permis de conducere. Totodată, urmează să se decidă dacă va fi dispusă o măsură preventivă și în privința pasagerului aflat în mașină la acel moment, un tânăr de 19 ani care ar fi împrumutat automobilul respectiv, apoi i l-ar fi dat prietenului său de 17 ani să o conducă.

Ce spune proprietarul mașinii

Între timp, a apărut și prima reacție a proprietarului mașinii. Bărbatul susține că i-a dat autoturismul nepotului său care avea carnet și este șocat că acesta l-a lăsat la volan pe adolescentul care a produs această tragedie.

"Am dat mașina să mi-o repare că aveam toba de reparat la ea și l-am trimis pe nepotul meu cu băiețașul acesta și ce s-a întâmplat am rămas șocat. A venit Poliția și mi-a spus: "domnule, s-a întâmplat, aveți o mașină, un Logan de culoare albă, sunteți proprietarul". Când mi-a zis Poliția știam că mașina mea e la mecanic să îmi repare toba, atâta tot, am și declarat", a spus bărbatul.

Lucian Diniță: Devine un sport național

Ulterior, Lucian Diniță, fost șef al Poliției Rutiere, a fost întrebat la Antena 3 CNN cine ar putea să răspundă în urma acestui accident tragic.

"În primul și în primul rând este vorba și despre încredințare, nu contează care dintre ei trei, cineva a încredințat mașina și mai mult decât atât la acea vătămare corporală se adaugă infirmitatea pe viață, deci iată că deja ancheta se va complica. Parcă e sport național, acum câteva zile a fost tot așa un accident în care doi minori furaseră mașina și au intrat într-un copac, iar mașina a luat apoi foc. Deci vedeți că devine un sport național și ar trebui să atragă atenția tuturor autorităților astfel de comportamente.

În rest, poți să faci ceva? Nu prea poți să faci nimic, în momentul de față când totul este clar: un copil este decedat, un copil va avea o infirmitate pe viață. (...) Este la latitudine procurorului și el dispune ceea ce trebuie făcut în această cauză. În mod normal da, ar fi cercetat și tânărul de 19 ani, dar aici trebuie văzut dacă i-a încredințat-o sau dacă respectivul a zis "lasă că merg eu", deși și aici tot intră la încredințare, deci e un curs al anchetei care până la final va scoate în evidență fiecare vinovăție din fiecare parte", a spus Lucian Diniță, fost șef al Poliției Rutiere.

