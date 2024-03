Cinci frați din Galați, torturați ani la rând de propriii bunici. Erau hrăniți cu mâncare de pisici, în timp ce mama lor muncea în Spania

Caz şocant în Galaţi. Cinci fraţi cu vârste între 11 şi 17 ani ar fi fost bătuţi şi umiliţi ani la rând de propriii bunici. Cel care i-a salvat pe toți a fost băiatul mare, care, sătul de chinurile la care erau supuși, a reuşit să ia legătura cu mama lui căreia i-a dat mai multe imagini cu bătăile pe care le primeau de la bunicii care îi aveau în grijă, relatează Antena 3 CNN. Totodată, el a fost cel care a luat legătura și cu DGASPC. Femeia, aflată la muncă în Spania, a anunțat ulterior poliția.

"Să taci! Te încing de nu te vezi. Dacă îţi mai aud vocea, te încing! Dacă te mai văd că vorbeşti cu el, te desfigurez. Mizerabililor care sunteţi!", se aude spunând bunica pe una dintre filmări.

Scenele ar fi fost filmate chiar de camerele de supraveghere montate de bunici în casă. Se pare că ani la rând copiii au fost bătuți și chinuiți de bunici, iar uneori ar fi fost hrăniți cu mâncare pentru pisici.

Mama știa ce se întâmplă

"Acum jumătate de an, am putut să iau legătura cu el, fiind ziua lui, i-am scris la mulţi ani, fiind mai mare poate nu îi ia telefonul. Le-au luat toate telefoanele. I-am scris la mulţi ani şi vorbea cu mine pe ascuns de bunici. Mi-a povestit situaţia de acasă, în ce fel o duce, ce îi face, cum îi bate. Nu sunt motive, deci şi dacă mânca un pic de mâncare în plus îi bătea", a povestit mama copiilor.

"Copiii au fost preluaţi în regim de urgenţă şi acum sunt într-un loc sigur pentru ei", a precizat Tania Calcan, purtător de cuvânt DGASPC.

După ce totul a ieșit la iveală, oamenii legii au emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bunicii. Acum, femeia de 69 de ani şi soţul ei în vârstă de 56 de ani au dosar penal pentru violenţă în familie.

