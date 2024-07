Chirieac: Lucrul acesta poate duce la Al Treilea Război Mondial în adevăratul sens al cuvântului

Liderii NATO s-au reunit la Washington pentru un summit de trei zile, la aniversarea a 75 de ani de la crearea Alianței Nord-Atlantice. Pornind de aici, Bogdan Chirieac a fost întrebat cum vede mizele politice și militare ale acestei reuniuni în contextul actual, raportându-ne și la războiul din Ucraina și la tensiunile din zona Pacificului.

„E o provocare pentru Alianța Nord-Atlantică, fără dar și poate. În același timp, în presă, din timp, așa cum se întâmplă la astfel de întâlniri la nivel înalt, cam știm temele. De pildă, Ucraina nu va primi o invitație pentru aderarea la NATO, nici n-ar putea tehnic să primească așa ceva. Sigur, va primi un sprijin substanțial. În declarația finală se va scrie despre Ucraina că mersul ei la NATO nu mai poate fi schimbat. Deci, e o formulă diplomatică în acest sens, înțeleg că ea ar fi deja negociată.

Și pentru România, că asta ne doare cel mai tare, cred că va fi o provocare cererea președintelui Volodimir Zelenski, aceea ca România și Polonia să doboare de pe teritoriile lor rachetele rusești trase asupra Ucrainei. Polonia a făcut ieri o declarație importantă în care a spus că va doborî rachetele rusești trase asupra Ucrainei, dacă traversează spațiul aerian al Poloniei. Foarte important! Au mai fost cazuri în care rachete trase de ruși au traversat spațiul aerian al Poloniei. Au lovit ținte din Ucraina. Polonezii nu le-au doborât, acum sunt gata să le doboare. Ucraina vrea mai mult, ca cele două state, cu bateriile antiaeriene amplasate pe teritoriile lor, să doboare rachetele rusești care ar putea ataca vestul și sudul Ucrainei. E o provocare pentru noi, fiindcă probabil că România și Polonia ar trebui să facă lucrul acesta, doar dacă este o decizie oficială a NATO. Asta înseamnă un pas mai aproape de războiul NATO-Rusia și implicarea directă, până la urmă militară, chiar dacă în niciun caz nu este atins teritorul Rusiei, a celor două state, România și Polonia”, a zis Bogdan Chirieac la Radio România Actualităţi.

Ce ne așteaptă în România

„România este foarte importantă și și-a dovedit importanța geostrategică în acest conflict. Nimeni nu mai pune sub semnul întrebării importanța geostrategică a țării noastre. De asemenea, s-a dovedit că noi am avut dreptate, românii care vreme de 20 de ani am atras atenția asupra regiunii Mării Negre. NATO și Statele Unite s-au concentrat în nord, în Marea Baltică. Eh, s-a dovedit că război în toată regula este în Marea Neagră în acest moment. Sigur, stabilitatea României este esențială.

De asta şi partenerii străini, aliații noștri occidentali cer stabilitate politică în România. Sigur, trebuie făcute foarte multe lucruri, fiindcă statul român, în halul în care este acum, provoacă, fără să dorească asta, instabilitate și neliniște, fiindcă este o mare vulnerabilitate la adresa României chiar statul care administrează țara. Dar probabil că statul va începe și sper, și cu sprijinul occidental, o reformă profundă după alegerile prezidențiale de anul acesta, deci, practic începând de anul viitor.

În rest, domnul Iohannis e bine. Am văzut că semnează o declarație comună a celor care au ajutat cu echipamente antiaeriene Ucraina. E vorba de Statele Unite, Olanda, Germania, sunt cinci state care au semnat în acest sens și Polonia. Deci e într-o companie distinsă. Secretarul general adjunct, domnul Mircea Geoană, își va încheia mandatul, dar e foarte onorant pentru România că a deținut această funcție, la 20 de ani de la intrarea în NATO. Și chiar și faptul că președintele Iohannis a încercat să fie noul secretar general al NATO spune ceva, adică România a avut și ea o pretenție. N-a fost să-i iasă, s-a eșuat lamentabil, din nefericire, dar măcar s-a vehiculat numele României în cadrul Alianței”, a mai zis Bogdan Chirieac.

„Noi ne dorim foarte mult ca predicția generalului Ben Hodges, făcută la București acum doi ani de zile la News Strategy Center, și anume acum doi ani spunea /că/ în cinci ani vom începe, vom avea un război între SUA și China să nu se adeverească. Alminteri, lăsați războiul evident fierbinte din Europa. Lumea se pregătește de război în Pacific. Oricum am privit lucrurile acestea, ele nu pot fi evitate. Nu de pace se pregătește China, ci de război, de la numărul de port-avioane până la investițiile enorme. E a doua țară ca investiții în apărare în acest moment. Deci, avem de ce să ne fie teamă de un război în Pacific, fiindcă lucrurile se vor răsfrânge până la noi în Europa și vor fi mai puternice, chiar mai puternice decât războiul din Ucraina. Economic, politic, din multe puncte de vedere, lucrul acesta poate risca să ducă la un Al Treilea Război Mondial în adevăratul sens al cuvântului”, a mai zis analistul politic.

