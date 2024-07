Chirieac îl pune la punct pe Băsescu: A avut o contribuție nefastă la crearea acestui stat nefuncțional!

Bogdan Chirieac i-a reproșat lui Traian Băsescu faptul că a avut o contribuție nefastă la crearea unui stat nefuncțional — România. Răspunsul lui Traian Băsescu? A jignit numindu-l pe Bogdan Chirieac „analist de crime” și apoi a dat vina, de două ori, pe Victor Ponta. El a spus că a plecat de la Cotroceni în 2014.

Așa își apără Traian Băsescu cei zece ani de mandat: prin jigniri și dând vina pe alții

Traian Băsescu a fost invitat de Simona Gheorghe la România TV. În timpul emisiunii, sunat de RTV, Bogdan Chirieac a intervenit.

”Am ieșit adineauri dintr-o emisiune România TV și m-am întâlnit pe culoar cu domnul președinte Traian Băsescu, a spus Bogdan Chirieac. Am avut și o discuție destul de contondentă. Venise vorba despre statul de drept din România. I-am reproșat domnului Băsescu următorul lucru: că a avut o contribuție nefastă la crearea acestui stat, un stat nefuncțional, cu statul paralel, cu statul subteran, cu faptul că România nu are justiție funcțională, nu are administrație performantă și așa mai departe. Domnul președinte Traian Băsescu a zis că eu promovez statul lăsat de Ion Iliescu. Este un profund neadevăr. Traian Băsescu a zis că noi nu vrem relație cu americanii. Păi cum nu vrem relație cu americanii?!

Ușile Americii le-a deschis președintele Emil Constantinescu în 1997, după ce am fost respinși la Madrid, la intrarea în NATO. Președintele Bill Cliton a venit la București împreună cu Alfred Moses, ambasadorul american în România, care a avut o contribuție esențială aici. În 2002, să nu uităm de George W. Bush. Erau Adrian Năstase și Ion Iliescu. Am fost invitați în NATO la Praga și, în 2004, Adrian Năstase, pe peluza Casei Albe, a băgat România în NATO.

În 2002, îi luam interviu președintelui George W. Bush la Casa Albă.

Înțeleg că și domnul Traian Băsescu a insistat pe relația cu SUA și este unul dintre puținele lucruri bune pe care le-a făcut în mandatul domniei sale. Dar nu poți să spui că România întorsese spatele Americii și domnul Traian Băsescu ne-a adus înapoi către SUA. Este un neadevăr. Lucrurile acestea se pot verifica din punct de vedere istoric. Nici statul lui Ion Iliescu nu era funcțional, dar nici ce ne-a lăsat Traian Băsescu nu poate fi considerat funcțional la nivelul anului 2024”, a zis Bogdan Chirieac.

Traian Băsescu a reacționat, în stilul care l-a consacrat, cu jigniri și atacuri la persoană: „Îl consider un analist pârât care nu citește, dar vorbește, a spus Băsescu. Dacă ar citi documentele, ar vedea dimensiunea relațiilor româno-americane în diverse etape. La un moment dat, poate îmi va arăta parteneriatul strategic semnat în timpul domnului președinte Emil Constantinescu și poate, între timp, îl citește și pe cel convenit de mine cu președintele Obama.

Problema este că oameni ca el ar vrea o întoarcere la statul pe care eu l-am moștenit de la Ion Iliescu. Or așa ceva nu este posibil. Nu spune nimeni că în justiție nu au fost abuzuri, erori, dar să fie pedepsiți cei care le-au făcut”.

Bogdan Chirieac a continuat: „Cu experiența pe care o aveți, cu multe rele și câteva bune, cum ați reforma statul român astfel încât să devină un stat funcțional? Statul puternic este un stat care își respectă cetățenii, nu care îi arestează — nevinovați — la ora 6.00, cum s-a întâmplat acum vreo opt ani”.

Traian Băsescu: „Acum opt ani eram de mult pensionar sau plecat din funcție. V-aș ruga să nu confundați anii 2015 și 2016 cu perioada mea de mandat. Mi-am terminat mandatul pe 21 decembrie 2014. Din această dată, să știți că toate structurile de forță au bătut din călcâie la altă poartă. N-au mai fost în fața biroului la mine. Că nu vreți să recunoașteți asta pentru că nu vă place, este altă socoteală. Un președinte poate schimba direcția de acțiune a instituțiilor de forță într-o noapte. Nu tot ce ne propunem sunt succese într-un mandat. Uneori reușim, alteori nu”.

După dialogul cu Bogdan Chirieac, Traian Băsescu părea nervos și confuz și se contrazicea singur. Inițial a zis că îl sperie Donald Trump, deși el personal ar ține cu republicanii. Puțin mai târziu, când moderatoarea Simona Gheorghe l-a întrebat dacă se teme că, odată ajuns la Casa Albă, Trump ar destructura statul, Băsescu a spus că Trump nu va schimba nimic dacă va ieși președinte, nu va destructura statul, că a mai fost președinte și nu a avut un mandat rău.

Întrebat ce ar schimba la noi ca să facă statul funcțional, Băsescu s-a referit la politica penală. Pe Traian Băsescu, în mandatul căruia s-a patentat ridicarea cu mascați la ora 6.00 de acasă a funcționarilor acuzați de abuz în serviciu, l-a apucat acum grija de ”gulerele albe”. Importantă e recuperarea banilor de la cei acuzați de fraude, a spus Băsescu, nu arestarea lor. În infracțiunile cu violență, pedepsele trebuie crescute, fiindcă acestea sunt mult mai periculoase.

Bogdan Chirieac a fost întrebat ce reacție are la atacurile la Traian Băsescu.

Analistul politic a punctat sec: „Când te calomniază Traian Băsescu este de bine, grav ar fi dacă te-ar lăuda sau linguși fostul președinte”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News