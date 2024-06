Cele trei structuri ale Ordinului Suveran de Malta. Are peste 100 de proiecte sociale în România

„Ordinul, în toată lumea, are trei structuri. Are o structură diplomatică, serviciul diplomatic, suntem noi, 150-200 de ambasadori. Are un ”relief corp”, un serviciu de ajutor maltez, din România de exemplu, unde sunt acești 1000 de voluntari, acesta este un ONG de drept local. Și, bineînțeles, o asociație de cavaleri care se ocupă de partea spirituală și de a sprijini voluntarii noștri și angajații noștri la activitățile de binefacere”, a precizat E.S. Roberto Musneci.

Activitățile Ordinului Suveran de Malta în România

„În România ce activități desfășoară Ordinul Suveran de Malta?”, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„În România avem peste 100 de proiecte, peste 100 de proiecte, cred că la momentul de față 105-106 de proiecte diferite. Unele de o anumită anvergură, altele mai simple. Să vă dau 2-3 exemple: În Valea Crișului de peste 10 ani avem o școală de echitație acrobatică pentru comunitatea romă. Asta a avut un impact foarte mare pentru că de fapt copiii au avut un model atractiv pentru a dezvolta niște capacități, doi dintre ei au câștigat multe premii în ultimii ani de zile și au făcut o școală pentru cei mai tineri, acesta este un proiect. În Sfântu Gheorghe avem o casă pentru oamenii fără adăpost care a fost dată de municipalitatea din Sfântu Gheorghe, noi am restructurat-o și am dat adăpost, în jur de 70-80 de oameni printre care, îmi spuneau voluntarii din zona respectivă, anul trecut în jur de 30 au găsit un loc de muncă”, a precizat ambasadorul Musneci.

Urmărește emisiunea completă aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News