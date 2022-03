Cel mai grav aspect despre Băsescu și colaborarea cu Securitatea

În cadrul emisiunii „Deferiți mass-media“, la DC News, Val Vâlcu a vorbit despre susținătorii lui Traian Băsescu:

„Mi-a plăcut postarea Elenei Udrea, care aproape că-l numea pe pupătorul șef al lui Băsescu. Hai să spunem adevărul: noi am trăit o vreme în comunism și pentru noi era limpede că nu puteai ajunge într-o poziție în zona asta a comerțului exterior, dacă nu erai cel puțin ofițer. Am făcut o documentare cu viața lui Ceaușescu și mi-a explicat un general mai multe lucruri. Dacă ar fi defectat, dacă pleca un contabil și cerea azil politic, asta e, a plecat, dar dacă era ofițer de securitate, trecea la trădare. De aceea, oamenii din astfel de poziții erau sub arme.

Deci, pentru noi nu era ceva de mirare. Poporul l-a vrut în 2004, bun. Dar ăștia care l-au susținut orbește, chipurile să demanteleze, că asta-i justificarea pe care ei și-o acordă, că nu și-au zis: Iertați-ne, am greșit, v-am păcălit!

Acei oameni știau și ei lucrul ăsta, nu erau niște tineri. Nu vorbim de 2004, eu vorbesc de 2009, cu toată mascarada. În 2009 l-au susținut, aia e grav. Hai să zici că în 2004 aveau o scuză, dar ce scuză mai aveau în 2009?

Când au mințit că Geoană s-a dus la Moscova, fără să-l întrebe pe Băsescu, îl făcuseră pe Geoană omul rușilor, ceea ce e o aberație. Domn’le, a venit unul să zică următorul lucru: Da, îmi cer scuze că am am participat la manipularea asta și am făcut marele fake news din alegerile din 2009? “

Elena Udrea a izbucnit după ce Băsescu a fost declarat colaborator al Securității: Marș înapoi în groapa de gunoi moral a societății!

Elena Udrea întreabă dacă schimbă cu ceva decizia ÎCCJ „performanțele sau erorile făcute de Traian Băsescu ca președinte, primar sau ministru”

„Deci ICCJ a decis definitiv ca fostul Presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a colaborat, in acceptiunea legii existente azi, cu Securitatea! La fel de bine, cei trei judecatori puteau spune ca nu, soarta noastra si a tarii, ar fi fost aceeasi, nimic nu s-ar fi schimbat. Si nici Putin, nici Biden, nici Rusia, America sau UE nu ar fi schimbat nimic din ceea ce ei fac si ne influenteaza viata azi in Romania si in lume!

Schimba decizia Inaltei Curti cu ceva performantele sau erorile facute de Traian Basescu ca Presedinte, Primar sau ministru? NU!!! Daca am fi aflat inainte de votul din decembrie 2004, care l-a facut Presedinte, ca Traian Basescu, despre care toti adversarii politici spuneau atunci ca nu ar fi putut avea cariera profesionala fabuloasa in marina comerciala fara sprijin de la regimul comunist, a povestit in scris de doua ori, despre ce au facut niste colegi ai lui in vacantele de liceeni la un liceu militar!!!!, am fi votat cu Nastase?????????????????

Eu sigur nu! Mai ipocritilor! Nu va e rusine ca pupati azi in fund pe toti turnatorii la “”Noua Securitate”, ii lingeti si ii faceti eroi pe toti lasii si toate scursurile care s-au imbogatit prin afaceri cu statul si apoi s-au pus la dispozitia “statului de drept” de azi, cu turnatorii ordinare cu care au aruncat oamenii in puscarii si au distrus vieti si cariere? (...)“ (citește continuarea AICI).

