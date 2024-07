Ce te poate transforma într-un asasin? Psihologii explică fenomenul și de ce împușcarea lui Trump "probabil nu a fost politică"

Atunci când are loc un atac armat, criminalul lasă adesea o urmă de indicii. În zilele noastre, este vorba, de obicei, de un manifest sinistru, de strigăte de ajutor pe rețelele sociale sau de un istoric de căutare incriminator.

Dar americanii au rămas cu o mare de întrebări și puține răspunsuri în urma unei tentative de asasinat asupra fostului președinte Donald Trump.

Atacatorul, Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, nu are practic nicio amprentă online. Nu are niciun TikTok, Instagram sau Snapchat cunoscut. Nu are niciun prieten care să fi ieșit să vorbească.

Și, la fel ca alți asasini americani din istorie, orientările sale politice sunt într-o zonă ambiguă. Era un republican înregistrat și descris de un coleg de clasă drept "cu siguranță conservator". Cu toate acestea, Crooks a donat, de asemenea, o sumă mică unei mișcări progresiste în 2021.

"Vorbim despre cineva care se simte incredibil de invizibil, iar el îl vizează pe cel mai vizibil om de pe planetă"

Dr. Rachel Toles, un psiholog clinician licențiat cu sediul în California, specializat în studiul criminalilor violenți, a declarat pentru DailyMail.com că este posibil ca politica să fi avut puțin de-a face cu împușcăturile - oricât de uimitor ar părea acest lucru.

Din experiența sa, Dr. Toles a spus că persoanele din aceste scenarii suferă adesea de un ego extrem de afectat și au dorința de a elimina pe cineva care are ceea ce râvnesc cel mai mult - ar putea fi "succesul, popularitatea sau aspectul".

Este posibil ca fostul președinte Trump să fi reprezentat ceva ce Crooks își dorea profund - faimă, succes sau respect.

"Trump primește mai multă atenție decât oricine de pe planetă. Iar acum noi vorbim despre un copil invizibil cu care nimeni nu vorbea la școală decât dacă se luau de el", a spus Dr. Toles.

Ea a adăugat: "Așadar, vorbim despre cineva care se simte incredibil de invizibil, iar el îl vizează pe cel mai vizibil om de pe planetă. Deci cred că este vorba mai mult despre asta decât despre Donald Trump omul politic".

Dr. Nicholas Kardaras, care a psihanalizat de-a lungul anilor o serie de adolescenți ucigași de profil înalt, a fost de acord prațial cu această ipoteză ridicată de Dr. Toles. "Trump reprezintă 'masculul alfa' pe care el [trăgătorul] nu îl putea întrupa sau asuma ca identitate în școală”.

Dar el nu este convins că nu a existat o influență politică.

Radicalizat de părțile extreme ale mișcărilor conservatoare sau liberale

Dr. Kardaras a spus că atacatorul, Crooks, ar fi putut fi radicalizat de părțile extreme ale mișcărilor conservatoare sau liberale.

Donația ucigașului către democrați în 2021 poate implica faptul că a fost îndepărtat de Trump și l-a văzut ca pe o amenințare la adresa democrației după revolta din 6 ianuarie de la Capitoliu.

Sau poate a simțit că Trump nu a fost suficient de conservator în timpul președinției sale, ceea ce a fost o critică din partea extremei drepte în această campanie. O astfel de idee ar putea să apară din cauza unei schimbări de poziție a lui Trump cu privire la avort, de exemplu.

Atât Dr. Kardaras, cât și Dr. Toles cred că acești criminali au mai multe în comun cu atacatorii în masă sau teroriștii decât cu criminalii în serie sau cu persoanele care ucid pe cineva în viața lor personală, fiind o nuanță ușor distinctă.

Criminalii în serie tind să fie motivați de un impuls intern de a domina și vâna alți oameni - și tind să aibă o stimă de sine ridicată, a declarat Dr. Toles.

În schimb, persoanele care încearcă să împuște personalități politice sau să ducă o armă într-o școală o fac de obicei pentru a atrage atenția.

În acest moment, autoritățile nu sunt sigure care au fost convingerile personale ale lui Crooks.

Prin urmare, experții pot face doar predicții bazate pe ceea ce știința a descoperit până acum.

Robert Fein, a intervievat 83 de persoane care au încercat să comită asasinate - "au experimentat eșec după eșec și au decis că mai degrabă decât să fie un «nimeni», vor să fie «cineva»”.

Există o lungă istorie de experți de la FBI și din mediul academic care studiază mințile asasinilor violenți, ale atacatorilor în masă și ale criminalilor în serie.

Dr. Kardaras a declarat că asasinii politici se împart în mod normal în două categorii - cei conduși de ideea că acțiunile lor vor produce schimbări politice sau sociale majore și cei care sunt conduși de ideea că uciderea cuiva îi va face "nemuritori".

Ambele sunt susceptibile de a avea un fel de problemă de sănătate mintală - fie că este vorba de iluzii, depresie sau paranoia.

Să luăm ca exemplu pe John Wilkes Booth, cel care l-a ucis pe fostul președinte Abraham Lincoln în 1865.

Booth a făcut acest lucru având impresia că uciderea președintelui Lincoln va duce la o revitalizare a Sudului după Războiul Civil, a declarat Dr. Kardaras.

El s-a convins că acțiunile sale ar putea schimba cursul istoriei.

Dar este mult mai probabil ca asasinii să fie motivați de atenție, infamie și de iluzia generală că o crimă îi va face "cineva" decât de politică, așa cum era Booth.

Să luăm drept exemplu asasini precum John Hinckley Jr - care a încercat să îl împuște pe fostul președinte Ronald Regan, crezând că astfel o va impresiona pe actrița Jodie Foster, de care devenise obsedat după ce o văzuse jucând în filmul Taxi Driver.

Hinckley a numit atentatul său la viața președintelui Regan "cea mai mare ofertă de dragoste din istoria lumii".

Alte exemple ale acestui tip de asasin sunt Mark Chapman, care l-a ucis pe John Lennon pentru a atrage atenția asupra cărții The Catcher in the Rye și pentru a scăpa lumea de "cel mai mare impostor dintre toți".

Ei sunt convinși că acțiunile lor le vor îndeplini orice dorință iluzorie - sau le vor satisface dorința profundă de atenție.

S-ar putea ca atacatorul lui Trump, Crooks, să fi fost în această tabără, dornic de atenție, a declarat Dr. Toles.

Potrivit proiectului Secret Service Exception Case Study Project, care este unul dintre cele mai ample studii privind asasinii sau tentativele de asasinat, mult mai mulți asasini sunt conduși de iluzii și faimă decât de dorința de a schimba peisajul politic.

Autorul studiului și psihologul Robert Fein, care a intervievat 83 de persoane care au încercat să comită asasinate, a declarat pentru NPR că "a fost foarte, foarte rar ca motivul principal să fie politic, deși au existat o serie de atacatori care păreau să își îmbrace motivele cu o anumită retorică politică".

Mai frecvent, a spus Dr. Fein, acești oameni "au experimentat eșec după eșec după eșec și au decis că mai degrabă decât să fie un «nimeni», vor să fie «cineva»”.

Jocurile video și complexele de inferioritate

În ochii doctorului Kardaras, este probabil ca atacatorul Crooks să fi fost motivat de o combinație a acestor factori.

Aatacatorul ar fi putut avea complexe de inferioritate, de tipul "îți arăt eu ție", dar "faptul că a vizat o figură politică îmi arată că a existat, probabil, și o anumită agendă politică".

Un alt factor care ar fi putut contribui la atentatul la viața fostului președinte Trump este faptul că atacatorul a fost interesat de armele de foc, cel puțin încă din liceu. A încercat să facă parte din echipa de trăgători a liceului său, dar nu a obținut un loc în echipă.

De asemenea, era membru al unui poligon de tragere local, The Clairton Sportsmen's Club, a relatat BBC.

Dr. Kardaras a spus că un interes timpuriu pentru arme și jocuri video violente este incredibil de comun la astfel de indivizi.

"Nu toți copiii care joacă jocuri video violente devin atacatori sau 'lunetiști școlari', dar toți tinerii care fac asasinate în școli sau în afara lor au fost foarte implicați în jocuri violente de tip first person shooter și apoi au avut acces secundar la arme", a spus el.

Nu este clar dacă Crooks a jucat jocuri video - dar dacă a făcut-o, este posibil ca acest lucru să îi fi sporit agresivitatea și să fi estompat linia dintre realitate și ficțiune, a spus el.

El a explicat că imersiunea constantă în grafica violentă ar putea influența agresivitatea și modul în care omul reacționează la lumea din jurul său, conform Daily Mail.

