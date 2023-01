Ce sushi trebuie să mănânci pentru a pierde în greutate. Preparatul japonez poate fi un aliat valoros în dieta ta

Dacă vrei să slăbești, trebuie să alegi sushi cu puține calorii și să le consumi cu moderație. Natura dietetică a acestui preparat japonez este susținută de ingredientele sale. De obicei, acest fel de mâncare include orez asezonat cu oțet, care creează rapid o senzație de sațietate.

Peștele cu un conținut scăzut de grăsimi din sushi are și un conținut scăzut de calorii, în timp ce peștele gras conține acizi omega-3, care împiedică acumularea de colesterol.

Algele Nori sunt sărace în calorii și oferă organismului fibre alimentare care promovează pierderea în greutate. Ingredientele suplimentare pentru sushi sunt, de obicei, castraveții și alte legume bogate în vitamine, apă, săruri minerale și fibre alimentare. Într-un cuvânt, nu te vei îngrășa de la o astfel de mâncare!

Principala problemă a alimentelor cu un conținut scăzut de calorii este că sunt consumate, adesea, în cantități excesive. Drept rezultat, caloriile sunt acumulate treptat și apoi absorbite activ de organism. În plus, diferitele tipuri de sushi diferă în numărul calorii. Un sushi cu castraveți are, rareori, mai mult de 15calorii. Însă unul cu somon are aproximativ 40 de calorii.

Pentru a te menține în formă, se recomandă să nu mănânci mai mult de 8-10 sushi odată. Dacă pe lângă sushi, intenționezi să mănânci și alte preparate, atunci trebuie să te limitezi la 3-5 bucăți. Și dacă este posibil, alege sushi cu cele mai puține calorii.

Ce tipuri de sushi sunt mai utile pentru silueta?

În primul rând, cele care includ creveți sau pește slab (de exemplu, dorada). Într-o cantitate mică, îți poți permite și sushi cu pește gras, deoarece este bogat în acizi Omega-3. Căutați și soiuri vegetariene precum sushi cu diverse legume: castraveți, morcov, avocado.

Cei care încearcă să slăbească ar trebui să renunțe la tipurile de sushi, care nu sunt tradiționale pentru bucătăria japoneză. Adesea, aceste produse cu greu pot fi numite dietetice. În primul rând, vorbim despre rulouri prăjite și sushi cu maioneză.

Apropo, sashimi, adică felii subțiri de pește crud, au chiar mai puține calorii decât sushi. Cei care iubesc bucătăria japoneză ar trebui să le includă în meniul lor.

Dacă îți urmărești greutatea, mănâncă sushi fără sos de soia, bogat în calorii. Sau înlocuiește-l cu unul dietetic care conține mai puțin zahăr și sare. Sosul de soia cu puține calorii este deosebit de util pentru persoanele care sunt obișnuite să pregătească sushi acasă.

Ce mâncarea merge bine cu sushi?

O porție mică de salată este un plus grozav pentru sushi. Dar, dacă vrei să ai un prânz japonez, fă o supă miso cu bulion de pește (cu tofu, pastă miso și alge) și salată de varză. Este mai bine să renunți la preparatele cu orez, deoarece acestea este deja ingredientul principal din sushi.

Când vine vorba despre băuturi, alege apă sau ceaiul verde neîndulcit, care se potrivesc bine cu un meniu japonez. Ceaiul verde este considerat dietetic, deoarece reduce absorbția grăsimilor și accelerează arderea caloriilor.

