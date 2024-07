Ce spune cubaneza Rocio Martinez despre România. După 4 ani, vorbește aproape perfect limba noastră / video

Întrebată cum a ajuns în România, Rocio Martinez a povestit că a venit pentru a studia. La sugestia fratelui său, care deja locuia în România, a decis să aplice pentru o bursă la o universitate. Tânăra a fost selectată și a venit în România.

„Am venit pentru facultate. Eram în Cuba la facultatea de contabilitate, în anul III, și am zis să încerc. Fratele meu era aici, în România, și mi-a zis să încerc să aplic la bursă, la facultate. Am zis că nu am nimic de pierdut, chiar dacă nu câștig, de ce să nu încerc? Am aplicat, am făcut tot ce trebuia, am câștigat bursa și am venit. Fratele meu a venit cu o firmă din Cuba.”, a spus Rocio Martinez.

Aceasta a fost întrebată cum i se pare la facultate, cum a fost experiența până acum și dacă s-a obișnuit cu colegii. Tânăra a răspuns că s-a obișnuit la facultate și că este extrem de mulțumită de experiența ei. Ea apreciază profesorii și spune că toată lumea s-a învățat cu ea, felicitând-o pentru reușita de a termina o facultate care este considerată mai dificilă decât altele.

„M-am obișnuit, e foarte bine! Chiar sunt foarte mulțumită de facultate și de profesori. Chiar minunați! Toată lumea s-a obișnuit cu mine și îmi spune: „Bravo!” că am reușit să termin facultatea pentru că e puțin mai grea decât altele.

M-am obișnuit și sunt foarte mulțumită.", a spus Rocio Martinez.

Româna și spaniola, două limbi asemănătoare

Românii sunt familiarizați cu limba spaniolă datorită similitudinilor cu limba română și pasiunii lor pentru telenovele, care au fost populare în trecut. Mulți au învățat spaniola prin vizionarea acestor seriale sud-americane. Rocio Martinez este de părere că cele două limbi au multe asemănări. Chiar dacă nu știa limba română când a venit, reușea să înțeleagă sensul general al propozițiilor.

„Colegii nu vorbesc cu tine și în limba spaniolă? Pentru că noi, românii, știm foarte bine spaniolă, e o limba latină, e asemănătoare cu româna și era o pasiune mai veche a românilor să se uite la telenovele. Din vremurile alea foarte mulți au învățat spaniolă.", a spus Bogdan Bolojan, moderatorul emisiunii.

„Sunt multe persoane care mi-au spus că au învățat spaniolă, cât de cât, de la telenovele. Se uitau la telenovele fără subtitrare. Sunt foarte multe asemănări. Când am venit eu, chiar dacă nu știam nimic în limba română, chiar dacă nu înțelegeam tot într-o propoziție, reușeam să înțeleg sensul în sine.", a spus Rocio Martinez.

„Nu știam română și nu știam nici engleză bine"

Rocio Martinez, venită în România la vârsta de 22 de ani, a descris prima sa experiența în țară. Ea a povestit despre momentul în care a aterizat pe aeroport și primul impact pe care l-a avut.

„Din păcate, mulți cubanezi pleacă din țară și să zicem că sunt multe stereotipuri legate de cubanezi... că intră în țară și vor să rămână. Eu când am ajuns la aeroport, la control a trebuit să-mi scot toate hârtiile, mi-au pus întrebări, eu nici nu știam română și nu știam nici engleză bine.", a spus Rocio Martinez la emisiunea "Diaspora în Direct", de pe DC News, DC News TV și StiriDiaspora.

