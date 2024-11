Ce se va întâmpla cu alianța PSD-PNL după data de 8 decembrie. Detalii de culise / video

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, a vorbit despre posibilitatea unei alianțe cu PNL, subliniind că aceasta ar putea deveni necesară pentru a asigura o majoritate parlamentară stabilă, necesară pentru reforme constituționale și administrative. Deși liderul PNL, Nicolae Ciucă, s-a poziționat ferm împotriva unei astfel de alianțe, Lucian Romașcanu a observat că o astfel de colaborare ar putea fi reconsiderată, având în vedere interesele comune ale ambelor partide în privința reformelor majore.

Lucian Romaşcanu, a subliniat că, din punct de vedere matematic, o alianță de dreapta nu ar depăși 38-39% în alegeri, iar PNL ar putea suferi o schimbare de conducere dacă rezultatele vor fi slabe. De asemenea, Lucian Romașcanu a explicat că liderul PNL este influențat într-o direcție care nu i se potrivește, făcându-l să pară neautentic.

„Faceți alianță cu PNL-ul după 8 decembrie?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„În orice situație, matematica lucrează într-o singură direcție care nu e favorabilă unui pol de dreapta, polul frigului, pentru că orice aduni pe dreapta nu sare de 38-39%.", a spus Lucian Romaşcanu.

„E adevărat, nu ne spuneți un secret. Toate sondajele arată asta.", a completat Bogdan Chirieac.

„Exact. E un secret pentru colegii de la PNL, care fac acest pol de dreapta. Poate se schimbă o lege și se poate guverna cu 40%. Mai e ideea să schimbe legea să intre 4 în turul II. Ideea este să vedem ce iese de la urne. Sunt convins că o non-performanță a PNL-ului va duce la schimbarea echipei de conducere a PNL-ului.”, a spus Lucian Romaşcanu.

„Nu știu dacă se va schimba atât de repede. Eu sunt și subiectiv aici, fiindcă eu am o impresie foarte bună despre președintele Nicolae Ciucă. Și pe dumneavoastră v-am auzit vorbind foarte frumos când era premier al României.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Și eu aveam o impresie foarte bună, dar se lasă condus într-o direcție care nu i se asortează pe personalitate. Dânsul nu e așa și faptul că nu e așa, îl face să sune fals când spune toate lucrurile astea, și totuși nu înțelege.”, a spus Lucian Romaşcanu.

„Ne trebuie o majoritate confortabilă în Parlament, care nu se poate face nici fără PSD, nici fără PNL"

Întrebat despre posibilitatea unei alianțe PSD-PNL, Lucian Romașcanu a subliniat că Nicolae Ciucă și-a schimbat pozițiile de mai multe ori, intrând în politică și acceptând alegeri în iarnă, deși inițial afirmase contrariul. Purtătorul de cuvânt al PSD a observat că, deși Nicolae Ciucă se opune unei alianțe cu PSD, o majoritate stabilă necesară pentru reformele constituționale și administrative ar necesita colaborarea ambelor partide.

„Deci vedeți o alianță cu PSD-PNL cu toate aceste probleme? De pildă, dacă doamna Roxana Mînzatu este respinsă de Parlamentul European, mai e posibilă o alianță PSD-PNL?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„În primul rând, eu nu cred că se va respinge, ci e doar un demers de uz intern. Sper din suflet să fie așa.

În al doilea rând, depinde foarte tare. Supărările sunt mari. Domnul Ciucă a zis că nu intră în politică niciodată și a intrat. Domnul Ciucă a zis că avem alegeri în septembrie și apoi începeau școlile. (...)

O dată, și-a reconsiderat poziția și a decis să intre în politică. După care, și-a reconsiderat poziția și a decis să meargă cu alegerile în iarnă. Probabil că își va putea reconsidera poziția, aceea foarte fermă că nu va face alianță cu PSD niciodată, pentru că it needs two for the tango. Adică degeaba vrem noi să facem alianță cu dumnealor, dacă dumnealor spun în public că nu vor să o facă.

Domnul Ciucă s-a poziționat atât de ferm împotriva unei alianțe cu PSD-ul, încât nu știu cum va ieși din chestiunea asta. Altfel nu se poate. Dacă vrem să facem reforma Constituției, dacă vrem să facem reforma administrativă, ne trebuie o majoritate confortabilă în Parlament, care nu se poate face nici fără PSD, nici fără PNL.”, a spus Lucian Romaşcanu la DC News.

