Ce se întâmplă dacă mănânci picant înainte de culcare

Biochimiştii de la Universitatea Tasmania din Australia au efectuat un studiu în care au adăugat muştar şi sos Tabasco pe cina consumată de şase bărbaţi tineri şi sănătoşi. Cercetătorii au descoperit că elementele picante ale condimentelor au dus la creşterea temperaturii corpului în primul ciclu de somn şi au crescut durata totală în care aceştia erau treji, cât şi durata de timp dintre faza „complet treaz” şi faza „complet adormit”. Specialiştii avertizează că elementele picante nu sunt singurele pe care trebuie să le evitaţi seara. Un articol publicat în The Journal of the Mind and Body a arătat că persoanele care consumau junk food (în cazul acestui experiment, îngheţată şi batoane de ciocolată) înainte de culcare aveau parte de mai multe de o activitate cerebrală mai intensă, astfel că 7 din 10 participanţi au avut coşmaruri.

Coşmarurile pot fi provocate de numeroase ale situaţii, de la stresul cotidian şi traume până la lucruri banale, cum ar fi un film horror. Cu toate acestea, dacă doriţi să evitaţi ca somnul dumneavoastră să fie marcat de vise neplăcute, aţi putea lua în calcul eliminarea din dietă a micii gustări de dinainte de culcare. Potrivit specialiştilor de la Sleep Disorder Center din cadrul Cleveland Clinic, consumarea oricărui aliment înainte de culcare stimulează metabolismul şi creşterea temperaturii corpului. Această stimulare duce la o activitate mai intensă a creierului în faza REM, astfel că avem parte de mai multe vise. Un studiu de somn efectuat în Canada pe 389 de subiecţi a arătat că 8,5% dintre aceştia considerau mâncarea „vinovată” de apariţia coşmarurilor.

La fel ca toate celelalte vise, şi coşmarurile au loc în faza de somn REM (rapid eye movement). În funcţie de cât de mult dormiţi, corpul dumneavoastră trece prin 4-6 cicluri într-o noapte, iar faza REM devine mai lungă de la un ciclu la altul. Majoritatea coşmarurilor au loc în ultima treime a somnului dintr-o noapte. Pentru majoritatea persoanelor, coşmarurile nu reprezintă o problemă majoră: doar cinci la sută dintre adulţi au o problemă clinică în care coşmarurile sunt prea severe sau prea frecvente. Cu toate acestea, 85% dintre adulţi au parte de coşmaruri: între 8% şi 29% dintre oameni afirmă că au coşmaruri o dată pe lună, iar 2%-6% spun că au coşmaruri o dată pe săptămână.

