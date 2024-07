Ce se întâmplă cu bugetul Sectorului 1 până vine George Tuță la Primărie. Abuzează Clotilde Armand de banii publici? "E oarecum la limita legii, avem suspiciuni"

Primarul ales al Sectorului 1, George Tuță, a fost prezent în platoul DC News unde a răspuns celor mai stringente întrebări ale momentului din scena politică. S-a atins și subiectul fondurilor alocate Primăriei Sectorului 1. Ce se întâmplă cu banii până la investirea sa în funcție? Rămân neatinși sau se fac cheltuieli în continuare? De ce este investiția în stâlpișori o cheltuială neinspirată și de ce sunt nemulțumiți oamenii de pe strada Zosima?

Bogdan Chirieac a punctat: Întâi de toate, dvs. trebuie să aduceți Sectorul 1 la nivelul la care era măcar în 2020. Aveți nevoie de timp și de fonduri. Ce se întâmplă cu fondurile de la Sectorul 1? Le cheltuie doamna Armand în continuare sau cum?

George Tuță: Noi am încercat să ținem un echilibru al execuției bugetare, al cheltuielii banilor publici alocând bani în zona spitalelor și a școlilor. Și nu are dreptul, conform legii, să mute acele capitole pe alte capitole. Însă vedem investiții în sector care au buget zero, aprobat de Consiliul Local, dar care sunt în desfășurare.

Bogdan Chirieac: Cum așa? Nu e ilegal?

George Tuță: E oarecum la limita legii. Noi avem mai multe suspiciuni din acest punct de vedere. Am solicitat sprijinul Inspecției Fiscale să demareze un control în cadrul Primăriei pentru a vedea cum se utilizează acești bani publici. Doamna Armand, fiind răspunzător și coordonatorul principal de credite, semnează toate ordinele de plată, ca să folosim un limbaj simplu.

Sector 1: "Eu am numărat 1.000 de stâlpișori pe o singură stradă"

Bogdan Chirieac: Ce investiții cu buget zero sunt în Sectorul 1 pe care, în mod fraudulos, doamna Armand le face cu banii noștri?

George Tuță: Este o sistematizare a unei străzi pe care cetățenii nu o acceptă deloc. Pentru că e vorba de extinderea unor trotuare pe o stradă de case... e o stradă celebră, au fost și proteste pe strada respectivă, îi zice Strada Zosima. Pe acea stradă a făcut un proiect de reamenajare și resistematizare a întregului carosabil și a stabilit niște trotuare foarte largi. Și pentru că parcelele sunt de 8 m lățime, oamenii nu au avut, atunci când a fost autorizată casă, și spațiu pentru garaj. Nu au unde să-și țină mașinile, și-atunci era folosită o parte a carosabilului pentru parcare, cum e situația la modul real.

Eh, prin această ajustare a trotuarelor, lărgindu-le excesiv - pentru că într-o zonă de case nu te aștepți la un trafic pietonal atât de mare - le-a făcut cred că de 1,5m și a lăsat partea carosabilă pe care circulă doar o singură mașină. Și oamenii ăia, efectiv, nu au unde să-și mai lase mașina când vin acasă. Nu pot nici pe trotuar, pentru că pe trotuar, nu știu dacă ați observat dar în toate proiectele de investiții ale Primăriei Sectorului 1 în doi ani de zile se montează niște stâlpișori. Am numărat eu pe una din străzile reabilitate de către această administrație 1.000 de stâlpi pe o singură stradă! (n.r.: Și în Sectorul 2 e la fel: S-au montat stâlpișori pe trotuare, pe străzile cu case, pentru a nu mai fi parcate mașinile. Hopincă arată marea eroare)

De multe ori te împiedică și pe tine, ca pieton, să mai treci pe strada aia.

Bogdan Chirieac: Și nu puteți face nimic, nu? Când intrați în mandat? În jur de 20 de octombrie...

George Tuță: Da, cam în a doua jumătate a lunii octombrie.

Bogdan Chirieac a mai avut o curiozitate: În momentul acesta doamna Armand are majoritate în Consiliul Local?

George Tuță: În acest moment majoritatea este formată din PNL și PSD la Consiliul Local.

