Ce se ascunde în spatele sinuciderii. Psih. Ligia Moise: Degeaba plângem apoi!

România s-a confruntat în ultimele 24 de ore cu un val de sinucideri.

"Explicația este aceea a unei suferințe, de cele mai multe ori tăcute, neexprimate, cu care oamenii cred că pot să facă față, și la un moment dat sunt copleșiți. Ori că sunt copleșiți de o tristețe foarte mare căreia noi îi spunem depresie sau e o anxietate generalizată și trec așa, dintr-un atac de panică într-un atac de panică și sunt într-o permanentă stare anxioasă.

La un moment dat, dorința lor e să scape de această suferință. Trebuie să înțelegem că oamenii care comit actul de suicid sunt oameni a căror dorință nu este să moară, ci dorința lor ese să nu mai sufere.

Și pentru că nu găsesc soluția, pentru că li s-a îngustat câmpul conștienței și nu mai văd nicio ieșire din situația aceea terifiantă, copleșitoare, la un moment dat ei nu văd altă soluție decât acest act.

E trist, pentru că nu întotdeauna ne putem da noi seama ce se întâmplă cu ei și nici toată lumea nu știe și nu are ușurința cu care să se adreseze unui specialist. Pe mine asta mă întristează cel mai tare, că România are specialiști buni, atât psihologi, cât și psihiatrii, care pot fi de folos oamenilor aflați în situații limită și atunci ar trebui să nu mai încercăm să credem că întotdeauna putem să ieșim singuri și că există un moment în care un specialist ne poate fi de real succes", a declarat Ligia Moise, psiholog clinician, în direct la Antena 3, în cadrul emisiunii "News Hour with CNN".

Românii nu apelează la psiholog când au probleme. De ce se confuntăm cu multe sinucideri în ultima vreme

"Încă nu avem studii de lungă durată care să arate cu siguranță care ar fi efectul acestor ani în care noi am trăit sub amenințarea unei boli, am supraviețuit morții unor oameni dragi sau am avut o suferință din cauza COVID-19 și a sechelelor, la care s-a adăugat și acest război și această amenințare asupra țării noastre" mai spune psihologul.

