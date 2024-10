Ce poate scurta cu adevărat o răceală, potrivit oamenilor de știință

Deci, ai o răceală enervantă, gât iritat sau o tuse supărătoare și vrei să scapi de ele cât mai repede posibil. Nu ești singur; se estimează că aproximativ una din 250 de persoane are o răceală în orice moment, iar în Statele Unite, oamenii suferă de aproximativ 1 miliard de răceli în fiecare an.

Din păcate, nu există nicio metodă de a vindeca răceala comună instant. Totuși, există câteva metode simple nu doar de a atenua simptomele, ci și de a reduce potențial durata bolii. Aici, profesorul Ron Eccles, expert în biotehnologie la Universitatea din Cardiff și fost director al Centrului pentru Răceala Comună, împărtășește cele mai bune modalități de a combate o răceală și de a o scurta în timp record.

Spray-uri cu extract de alge

Profesorul Eccles recomandă mai multe remedii care se pot procura fără rețetă pentru a face răcelile mai suportabile, dar unul pe care îl susține este un spray nazal. Însă nu toate aceste spray-uri sunt egale. El sugerează folosirea produselor care conțin Carragelose și kappa-Carrageenan — extrase din alge — în primele 48 de ore de la apariția simptomelor.

„Nu are niciun folos când ai simptome severe; trebuie să-l iei în termen de 24 până la 48 de ore, maxim”, a declarat profesorul Eccles pentru MailOnline. „Cu cât îl iei mai devreme, cu atât mai bine, deoarece are o acțiune antivirală. Problema este că, odată ce virusurile încep să declanșeze cu adevărat simptomele, este o cascada care continuă. Nu poți opri asta. Totuși, dacă ești preventiv de la primele simptome te poți recupera mult mai repede. Șansele sunt considerabil mai mari”, a adăugat el.

Extractele de alge folosite în spray-urile nazale acționează ca un agent antiviral, ajutând la formarea unei bariere de protecție care blochează virusurile și alergenii să se răspândească mai departe în organism — reducând durata și severitatea răcelii. Alte spray-uri nazale au arătat, de asemenea, promisiuni. Un studiu din 2024, care a implicat aproape 14.000 de adulți britanici, a testat două tipuri — unul care folosea un lichid salin pentru a reduce nivelurile virusului și altul care folosea un microgel pentru a captura virusurile și a le neutraliza în nas, oprindu-le astfel răspândirea.

Rezultatele, publicate în revista Lancet Respiratory Medicine, au arătat că ambele spray-uri au redus durata bolii cu aproximativ 20%. Asta înseamnă că participanții nu au fost bolnavi atât de mult timp. Dar dacă ai ratat fereastra pentru a folosi un spray, nu-ți pierde speranța; profesorul Eccles a spus că gestionarea simptomelor unei răceli poate fi la fel de bună ca eliminarea virusului în sine.

„Dacă poți scăpa de simptome, nu te mai îngrijorezi de virus, sistemul tău imunitar se va ocupa singur de acesta. Dar dacă controlezi simptomele, atunci practic ai scăpat de răceala ta”, a spus el.

O băutură caldă

O băutură caldă și dulce, cum ar fi o cană de apă cu miere și lămâie sau coacăze negre, este o modalitate simplă de a ameliora simptomele unei tuse și ale unui gât iritat. Profesorul Eccles a explicat că o astfel de băutură funcționează deoarece stimulează salivarea, ceea ce calmează gâtul.

Pentru simptome asemănătoare gripei, cum ar fi dureri de cap, febră, frisoane sau dureri musculare, el a sugerat administrarea de paracetamol. În cele din urmă, pentru a combate nasul înfundat, el îi sfătuiește pe oameni să folosească un spray decongestionant nazal care conține chimicalele oxymetazoline sau xylometazoline.

„Acestea vor deschide nasul și îți vor oferi un somn bun, pentru că nu poți dormi cu nasul înfundat”, a adăugat el. Cu toate acestea, oamenii pot lua și măsuri proactive nu doar pentru a reduce durata bolii dacă prind o răceală, ci și pentru a preveni infecția în primul rând, menținându-și sistemul imunitar sănătos.

Profesorul Eccles a spus că o dietă echilibrată de fructe și legume proaspete, precum și exerciții ușoare, cum ar fi mersul pe jos, sunt suficiente pentru a menține sistemul imunitar funcționând bine. Dar există, de asemenea, numeroase suplimente și remedii care promit să amelioreze simptomele răcelii.

Zinc, vitamina C, vitamina D

Unul dintre acestea este zincul, un mineral esențial pentru dezvoltarea celulelor care formează sistemul imunitar. Ca urmare, există unele sugestii că administrarea unui supliment de zinc ar putea ajuta organismul să lupte împotriva răcelilor comune. O revizuire a Cochrane Library a constatat că administrarea de doze mici de 10-40 mg de suplimente de zinc pe parcursul câtorva zile ar putea fi utilă în reducerea duratei unei răceli.

Mineralul se găsește în mod natural în carne roșie și produse lactate, iar majoritatea oamenilor pot obține tot zincul de care au nevoie din dieta lor. Deși suplimentele pot ajuta la creșterea nivelului de zinc, NHS recomandă evitarea administrării a mai mult de 25 mg de zinc pe zi, deoarece prea mult poate provoca probleme gastrointestinale și chiar slăbirea sistemului imunitar.

Vitamina C, o altă vitamină esențială care ajută la regenerarea și repararea țesuturilor din corp, ar putea, de asemenea, să ajute la scurtarea unei răceli. Adulții au nevoie de aproximativ 40 mg de vitamina C pe zi, jumătate din cantitatea găsită într-un pahar standard de suc de portocale.

O revizuire care susține administrarea de vitamina C pentru a combate răcelile, publicată în American Journal of Lifestyle Medicine în 2016, a găsit date care „arată o severitate și o durată redusă a răcelilor atunci când vitamina C este consumată în doze de 0,2 g/zi sau mai mari”.

O altă revizuire, publicată anul trecut, a constatat că cercetătorii de la Universitatea Națională din Australia și de la Universitatea din Helsinki au găsit că vitamina C a redus severitatea și durata simptomelor răcelii. Dar NHS afirmă că există puține dovezi ferme că vitamina C previne răcelile sau grăbește recuperarea.

Vitamina D este un alt supliment care ar putea ajuta la combaterea unei răceli. Găsită în alimente precum peștele gras, carnea roșie, gălbenușurile de ou și, de asemenea, din lumina directă a soarelui, vitamina D ajută la reglarea cantității de calciu și fosfat din organism — două nutrienți esențiali pentru menținerea sănătății oaselor, dinților și mușchilor.

Dar, conform Institutului Național pentru Sănătate și Îngrijire Excelentă (NICE), care oferă sfaturi și îndrumări de sănătate NHS-ului, vitamina D ar putea juca un rol în răspunsul sistemului imunitar la virusurile respiratorii, inclusiv la răceala comună. Astfel, administrarea de vitamina D ar putea menține sistemul imunitar în formă.

Deși putem obține suficientă vitamina D din dietă și lumina soarelui pentru cea mai mare parte a anului, s-ar putea să nu avem suficiente în perioada octombrie – martie, când orele de lumină încep să scadă în lunile mai reci. NHS recomandă ca toată lumea să ia în considerare administrarea unui supliment care conține 10 micrograme de vitamina D în fiecare zi în timpul toamnei și iernii.

Un brand american de suplimente, numit EZC pack, vândut cu aproximativ 30 de lire sterline cutia, combină vitamina D, vitamina C și zincul într-un singur supliment, pe care îl consideră „sprijin pentru imunitate”.

Dar profesorul Eccles a spus că nu trebuie să cheltuiești mulți bani pentru a cumpăra suplimente. „Nu cred că este inutil. Pur și simplu nu merită să plătești atât de mult, poți cumpăra vitamina D de la branduri mai ieftine și să te descurci bine”, conform Daily Mail.

