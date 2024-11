Ce facem în weekend în București. Sărmăluțe, filme horror, teatru și expoziții

Festivalul Haiducesc

Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sfârșitului de toamnă este Festivalul Haiducesc, desfășurat în Parcul Național, în perioada 1-3 noiembrie.

Vizitatorii vor putea savura specialități tradiționale precum tocănița de mistreț, carne de oaie la ceaun, sarmale și bulz, toate acompaniate de horincă și must proaspăt.

Atmosfera va fi completată de ateliere de meșteșuguri tradiționale, care aduc în prim-plan elemente autentice din cultura românească.

Accesul este gratuit, iar gurmanzii și pasionații de tradiții sunt invitați să descopere aromele toamnei în aer liber.

Maraton de filme horror la Cinema Europa

Pentru fanii filmelor horror, Cinema Europa organizează un maraton de filme înfricoșătoare, în perioada 31 octombrie-2 noiembrie.

Pasionații de thrillere și povești macabre vor avea ocazia să vizioneze titluri consacrate din genul horror, inclusiv o sesiune specială pe 2 noiembrie, destinată copiilor, cu filme adaptate vârstei lor.

Maratonul include patru sesiuni de proiecții, fiecare prezentând două filme, iar biletele sunt disponibile online.

Concerte și petreceri de Halloween

Petrecerile de Halloween sunt la mare căutare în acest weekend, iar cluburile și pub-urile din București pregătesc o serie de evenimente tematice. Printre ele, se numără:

- The End of the World Party la Grădina Floreasca și Cabaret Mystical Dinner la Beluga Music & Cocktails, începând cu ora 20:00, vineri.

- Halloween Disko Anksyete / Masked Victorian Ball la Manasia Hub, vineri de la ora 21:00.

- Dia de los Muertos Party – un omagiu adus tradiției mexicane a Zilei Morților, la Berăria H, sâmbătă de la ora 20:00.



Cei care preferă să petreacă la un concert au o ofertă bogată: de la rock la jazz, artiști români și internaționali vor urca pe scenele din București.

Printre concertele de vineri se numără The Mono Jacks la Quantic și Jurjak la Hard Rock Cafe, în timp ce duminică, fanii jazz-ului se pot bucura de Luiza Zan la Palatul Bragadiru sau de Dora Gaitanovici, la Hard Rock Cafe.

Grădina luminilor. Tema „Frumoasa și Bestia”

În Grădina Botanică, luminile strălucitoare continuă să creeze o atmosferă de poveste.

De pe 25 octombrie, expoziția „Grădina Luminilor” își propune să-i poarte pe vizitatori într-o călătorie inspirată din basmul „Frumoasa și Bestia”.

Organizatorii încurajează familiile să viziteze grădina, în special copiii, care pot explora instalațiile interactive de lumină până în martie 2025.

Prețul biletelor variază între 45 și 65 de lei.

Repertoriu teatral

Pentru cei care preferă spectacolele de teatru, Bucureștiul oferă o gamă variată de piese.

Vineri seara, iubitorii de teatru pot alege dintre spectacole precum The Full Monty la Sala Gloria sau Cursa de șoareci de Agatha Christie la TNB.

Sâmbătă, la Teatrul Roșu se joacă Iubire dublu distilată, iar duminică, amatorii de comedie sunt invitați la Gunoierul, la Teatrul Roșu.

Art Safari și alte expoziții

Pentru iubitorii de artă, Art Safari aduce expoziții remarcabile în acest weekend, printre care:

- Maria a României – Regină și artistă și expoziția dedicată femeilor pictore și sculptore;

- Young Blood 3.0, o expoziție a tinerilor artiști contemporani, ce poate fi vizitată și la Promenada Mall;

- Expoziția Hair Stories by Elseve L’Oréal Paris îmbină estetica și arta părului într-o incursiune creativă.

Vizitatorii pot explora și alte muzee din București, cum ar fi Muzeul Theodor Aman și Muzeul Național de Artă Contemporană, care găzduiesc expoziții inedite.

