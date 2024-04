Ce ascunde zâmbetul sfidător al lui Mihai Pascu. Profilerul Paul Herinean: Abilități ieșite din comun. Ceea ce face este ”deflection” - Foto/Video

Mihai Pascu, tatăl lui Vlad Pascu, a făcut zilele trecută o serie de declarații controversate în fața presei, afirmând că "e un tabu" să vorbească "de copiii ăia", făcând referire la cei doi adolescenți morți în urma accidentului de la 2 Mai, provocat de fiul său care a urcat beat și drogat la volan. În plus, afaceristul a acuzat mass-media pentru faptul că a mediatizat acest caz, susținând că presa "a distrus" familiile victimelor. De altfel, aceasta nu este prima oară când Mihai Pascu lansează declarații controversate, având un comportament sfidător. Și anul trecut, la scurt timp după tragedie, acesta venise la DIICOT cu o cască de motociclist pe cap, zâmbind sfidător.

VEZI ȘI: Tatăl lui Vlad Pascu, surprins cu un râs sfidător la audierile de la DIICOT / foto

Foto: Inquam Photos / George Călin

Pentru a înțelege mai bine ce se ascunde, de fapt, în spatele acestor gesturi pe care le tot face Mihai Pascu, l-am contactat pe Paul Herinean, profiler. Expertul a analizat mai multe filmări apărute în presă cu Mihai Pascu, în special ultima sa apariție.

VEZI ȘI: Tatăl Robertei, după ce Mihai Pascu a spus că "e un tabu" să vorbească "de copiii ăia": Nu îi mai poate apăra nimeni, din păcate

Profilerul Paul Herinean: Efectiv șocant să vezi această lejeritate, să vezi că o persoană râde și tratează în glumă interacțiunea interumană

"Ceea ce remarcăm încă de la început este o discrepanță majoră între gravitatea situației și lejeritatea cu care dânsul abordează problema. Starea dânsului de spirit este neadecvată și nu are nicio legătură cu momentele dramatice prin care trec nu doar familiile acestor tineri dar și întreaga societate românească, și sincer să fiu, care nu are nicio legătură nici cu situația dramatică prin care trece familia dânsului. În aceste condiții, este efectiv șocant să vezi această lejeritate, să vezi că o persoană râde, zâmbește și tratează în glumă interacțiunea interumană", ne-a spus Paul Herinean.

"Inteligență emoțională foarte ridicată, IQ ridicat"

Totodată, l-am întrebat pe Paul Herinean și ce ne arată limbajul nonverbal al lui Mihai Pascu. Expertul spune că afaceristul are o inteligență emoțională foarte ridicată, care trădează și un IQ ridicat.

"Din punct de vedere nonverbal remarcăm faptul că dânsul are niște abilități și competențe ridicate de comunicare nonverbală și paraverbale, ne referim aici la gestică și mimică în special, dar și în planul comunicării paraverbale, respectiv tonalitatea și inflexiunile vocii. Are niște abilități foarte-foarte bune, ieșite din comun. Asta înseamnă că are nu numai o inteligență emoțională foarte ridicată, dar din modul în care își structurează și își construiește verbal argumentația denotă și un coeficient de inteligență generală ridicat.

Din păcate, abilitățile și competențele, și aceste aptitudini din zona de inteligență emoțională, din perspectiva mea, nu sunt canalizate corect, nu sunt adecvate situației, nu trădează empatie, așa cum cred că este normal într-o situație de genul acesta. O reacție normală, un comportament normal, având în vedere statutul domniei sale ar fi probabil de "vă rog, nu comentez", iar asta spășit și cu ochii în pământ, în antiteză majoră cu lejeritatea cu care abordează dânsul situația", a explicat profilerul.

Aroganță, complex de superioritate și agresivitate

L-am întrebat pe expert și de ce Mihai Pascu a ținut să-i filmeze pe jurnaliștii care îi acordau întrebări, acuzându-i.

"În mâna dreaptă ține telefonul mobil, orientat către jurnaliști. Ceea ce face, gestul pe care îl folosește, reprezintă în plan nonverbal o materializare a tehnicii utilizate empiric și anume deflection, adică ia întrebările respective și le întoarce împotriva jurnaliștilor. Metafora aici fiind exact telefonul mobil pe care îl ține în mână, care este orientat cu camera de luat vederi către jurnaliști, adică practic le spune: "cine sunteți voi să mă filmați pe mine? Vă filmez și eu pe voi". Deci în loc să răspundă, el acuză, din punctul meu de vedere fără argumente.

Asta trădează aroganță și din nou cred că este inadecvat având în vedere care este statutul domniei sale. Deflection înseamnă că el în loc să încerce să argumenteze ceva în apărarea domniei sale vine și atacă, și mută responsabilitatea și vina, nici măcar paradoxal, de-a dreptul absurd, către reprezentanții mass-media, de fapt, către oricine altcineva, către instituțiile statului ulterior, care nu i-au permis anumite demersuri", a explicat Paul Herinean.

Foto: Captură video Antena 3 CNN

Cât despre schimbările de comportament ale lui Mihai Pascu, surprins ba că râde, ba că este nervos, Paul Herinean a spus: "Comportamentul acesta denotă multă aroganță, o supra-compensare emoțională, denotă un complex profund de superioritate și probabil arată și o personalitate cu anumite tendințe agresive, nu neapărat din punct de vedere fizic, adică este de fapt probabil doar o mască față de acest complex foarte puternic de superioritate pe care îl are".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News