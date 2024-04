Ce ar însemna, de fapt, reforma pensiilor. Florin Cîțu anunță "o criză": Sunt surprins că cei de la Comisie au închis ochii

Miercuri, 10 aprilie 2024, Florin Cîțu, premier al României în perioada 23 decembrie 2020 – 25 noiembrie 2021, a fost invitat la DC News TV. Fostul premier a abordat, printre alte teme de interes, și subiectul reformei pensiilor.

Florin Cîțu, despre ce ar însemna, de fapt, reforma pensiilor

"(...)Trebuie să ai o viziune a statului în următorii 5-10 ani. Asta înseamnă, de fapt, reformă. Reformă nu înseamnă "am trecut o lege prin Parlament și de mâine pot să plec acasă". Nu, trebuie să arăți "uite mergem în direcția asta, iar în 5-10 ani suntem aici". Asta înseamnă o reformă. La fel și cu reforma pensiilor, că de asta sunt surprins că cei de la Comisie au închis ochii.

Din păcate, criza prin care va trece România este și din cauză că cei de la Comisie au devenit politicieni în 2023 și au închis ochii la derapajele acestui guvern. O reformă a pensiilor nu se face "gata am făcut aici, cresc pensiile, recalculăm în toamnă". Înseamnă că în 10 ani de zile să vedem dacă putem să depășim momentul când cei născuți după 1968 vor ieși la pensie și putem să plătim la buget acești bani. Astăzi, reforma pensiilor, așa cum este aprobată, nu este în regulă.

"Reforma pensiilor ne aduce un punct procentual de cheltuieli"

Senini, toți așa, îmi spun că se vor pune la bugetul de pensii bani ce se vor dubla. O reformă trebuie să vadă cum rezolvăm cu vârsta de pensionare, cum aducem oameni mai mulți și așa mai departe. Nu peste noapte. Legea trebuia trecută anul acesta, dar cu acele principii. Eu asta spun. Nu, sunt jaloane care erau din 2022 de făcut. Trebuiau făcute din 2022 (...).

Reforma pensiilor așa cum a trecut ea acum ne aduce, și nu o spun eu, ci o spune Consiliul Fiscal, în plus un punct procentual de cheltuieli în următorii ani. Pe an ne aduce un punct procentual din PIB, asta înseamnă undeva la 15-17 miliarde, cam așa. În fiecare an în plus la cheltuieli. A fost o reformă făcută prost. Hai să vedem cum o să fie și reforma salarizării. Eu aș lua din nou cele două reforme și le-aș face exact cum erau principiile din PNRR", a spus Florin Cîțu.

VEZI TOT INTERVIUL AICI:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News