Zakynthos a fost prima insulă grecească pe care am vizitat-o, acum șapte ani. Am revenit aici anul următor și anul acesta.

După șase ani, Zakynthos a trecut prin anumite schimbări, nu neapărat bune. Deși a rămas la fel de frumos, datorită poziționării, pot spune că am fost printre norocoșii care am văzut Zante înainte...

Ce am găsit

Frumoasa insulă Cameo nu mai are plajă. Intrarea pe insulă costă 5 euro, la fel ca în trecut, dar nu mai are nici bar, deci, din acești bani, nu vă puteți cumpăra o cafea sau o altă băutură și să stați liniștiți la plajă... De această dată, am găsit-o foarte aglomerată, fără bar și fără plajă, fără farmecul liniștit de altădată. În taxa de intrare, primiți câte un breloc cu poza voastră/vizitator.

Nici Laganas nu mai are plaja de altădată. Dacă înainte mergeam din centrul Laganasului până la Cameo pe jos, acum trebuie să faci un mic ocol pe o stradă și să ieși într-un bar pentru a putea ajunge pe plajă.

Unde au dispărut plajele din Zakynthos? Unii români locali pare că n-au observat asta și, în general, nimeni nu vorbește despre asta. Cât am stat aici, un cutremur s-a resimțit destul de puternic, peste noapte. Dar nu a apărut nicio informație despre seism, pe nicăieri. De altfel, cutremurul (6,4 pe Richter) ce a dus la ruperea unei bucăți de rocă de lângă plaja Navagio se pare că a mutat permanent insula cu 3 centimetri. Dar nu e doar atât.

Plaja Navagio este mult mai mică decât era, poate chiar la jumătate. Dacă înainte mergeai ceva metri până la epavă, în zilele cu mare mai agitată, apa Mării Ionice sigur spală nava ruginită. După cutremur, nicio ambarcațiune nu mai ajunge pe Navagio, ci doar în apropiere, pentru poze.

De altfel, nici tururile de insulă de altădată, cu vaporul, nu mai au același farmec, s-au modificat opririle și nici celebrul spectacol al piraților nu mai există. Nici prea multe agenții locale n-am mai găsit, cum nici prea multe oferte. Acum, au apărut ofertele ”VIP”- nimic încântător, doar prețuri exagerat de mari ca să ia ochii englezilor, tulburați de alcool și droguri. Spre deosebire de acum mulți ani, am văzut foarte mulți englezi zombie...

Sunt locuri care au rămas autentice, restaurante noi și minunate, restaurante de familie care au rezistat timpului, din fericire, plaje noi, moderne, frumoase și civilizate, ferme ce amintesc de safari, de care copiii vor fi foarte încântați, pentru că nu vor fi despărțiți de garduri de animale, ci vor merge printre ele și chiar le vor hrăni (sub supraveghere). Sunt multe locuri frumoase care trebuie găsite, dacă faceți propriul tur al insulei, dar farmecul s-a schimbat puțin și rămâne întrebarea: unde au dispărut plajele?

