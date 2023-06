Ce am fost şi ce-am ajuns. România, outsider în meciul cu Kosovo la casele de pariuri

În ciuda mesajelor de încredere date de ai noştri, de la selecţioner la fotbalişti, casele de pariuri văd situaţia complet diferit.

"Am venit cu multă încredere aici, cu mult entuziasm şi energie. Suntem conştienţi că vom avea încă un test dificil împotriva unui adversar care este candidat la calificare. Nu sunt de acord că un anumit rezultat mâine poate scoate o echipă sau alta din luptă, pentru că e doar la început campania. De asemenea, suntem conştienţi că în ciuda începutului bun din aceste preliminarii nu avem nicio garanţie a unui nou rezultat pozitiv. Pentru asta trebuie să arătăm foarte bine, să fim bine organizaţi, să muncim şi chiar să suferim dacă e cazul pentru a atrage de partea noastră rezultatul pozitiv. Adversarul este unul valoros şi foarte bine motivat, cu multă calitate individuală, cu jucători din campionatele de top ale Europei. Iar asta ne pune în gardă. Eu am încredere mare în echipa naţională. Dacă după două victorii în debutul campaniei reuşim să o producem şi pe a treia cu siguranţă ea ne poate da multă încredere. Trebuie să pregătim jocul cu gândul de a câştiga. Asta înseamnă să ai un psihic puternic. Trebuie să intrăm decişi, trebuie să ţintim cele trei puncte, însă trebuie să fim echilibraţi şi maturi în fiecare moment al jocului. La un astfel de nivel orice greşeală poate să fie capitală. Aşadar trebuie să eliminăm greşelile cât de mult se poate. Dacă la finalul acţiunii vom fi în continuare pe un loc calificabil pot să spun că mă voi considera mulţumit", a spus selecţionerul Edi Iordănescu, conform Agerpres.

La Casa Pariurilor, Kosovo are o cotă de victorie de 2,47, ceea ce înseamnă că pentru fiecare leu pariat pe victoria kosovarilor, câştigi 2,47 lei. În ceea ce priveşte naţionala României, cota la victorie este egală cu cea de la egal, 3,25.

Şi cei de la Betano consideră că România este outsider. Kosovo are o cotă de 2,5 la victorie, în timp ce România are cotă 3,25. La meci egal, cota este de 3,3. Iar la Netbet, cota României la victorie este de 3,31, în timp ce Kosovo are cotă 2,5. Meciul egal are cotă de 3,32.

Un meci pe care, cu doar 20 de ani în urmă, ne-am fi întrebat doar la câte goluri diferenţă îl câştigăm, ne poate crea mari probleme în ceea ce priveşte şansele de calificare la EURO 2024. Şi, dacă adăugăm la aceasta şi faptul că următorul meci este contra Elveţiei, ne putem da seama exact... ce-am fost şi ce-am ajuns.

