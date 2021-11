Ce a rămas după COVID-19. Sechele îngrozitoare, mărturii terifiante. ”Medicul mi-a spus că așa rămân toată viața”

“Infectată în 2020.

Simptome post covid:

- căderea părului;

- dureri de cap persistente 6 luni de zile;

- apariția tiroidei autoimune;

-ridicarea gingiilor;

- deteriorarea dinților;

- dureri de genunchi;

- pierderi de memorie;

- mărirea dioptriei;

- oboseală (încă o mai am);

- momente de depresie;

- insomnii;

- creșterea colesterolului și trigliceridelor cu care încă mă lupt;

- palpitații la inimă.

Este tot ce am putut observa post COVID. Ochelari purtam și înainte, doar că aveam dioptrii extrem de mici de ani de zile. Au crescut foarte mult într-un an. Cu trigliceridele și colesterolul nu am avut niciodată probleme, dureri de cap erau dar vagi, în schimb, în cele 6 luni au fost crunte, simțeam că îmi strânge cineva capul într-o menghină. Când vorbesc de cele de mai sus, nu mă refer la simptome ușoare, ci la dureri pe care nu le-am avut niciodată. Îmi cunosc corpul, îmi fac analize în mod curent, am grijă de sănătatea mea. Simt că am îmbătrânit cu 10 ani după Covid. Voi ce ați mai experimentat și cum v-ați tratat? Mai aveți simptome și la cât timp? Sunt vaccinată cu ambele doze deși după un an încă mai aveam anticorpi.” este mesajul Adrianei Stanciu, postat pe pagina de Facebook RO-Vaccinare.

Reacțiile internauților care au trecut prin boală n-au întârziat să apară:

- 5 luni post Covid: durere între omoplați, cu aria a doua palme; presiune și durere toracică; dureri articulare; oboseală cronică accentuată; fără gust și miros; dureri de cap... După cele 5 luni am făcut drumeții pe munte, era zăpadă, și într-o săptămână am revenit la condiția mea fizică, sănătoasă...

- Sunt ieșită din boală de aproape o lună, am dureri de oase, obosesc repede. După o zi de muncă, ajung acasă de parcă m-a călcat tramvaiul, am insomnii, încă nu am miros, gust doar parțial, aveam 2 doze făcute, în boală, am avut dureri cumplite de cap, oase, carnea de pe mine parcă era frământată, temperatura mică 33,34 grade, puls mic 42,43. Doamne ferește să mai trec prin așa ceva, am făcut și doză 3 acum.

- Exact acum un an am fost internată la spitalul Militar. Mi-a căzut foarte tare părul și colesterolul a crescut mult. Încă obosesc. Desigur. e și vârsta de vină. Aveți grijă de voi și de cei dragi.

- La fel și eu, la trei săptămâni după boală, persistă durerea de cap pe care înainte nu o aveam decât foarte rar, o tușe urâtă cu durere în piept și spate, un disconfort în gât, de parcă aș avea o ghiară, și încă nu am miros, foarte puțin atunci când apropii ceva de nas pentru o secundă, apoi parcă se închide ceva și nu mai simt nimic. Încă mă dor șoldurile, tare, obosesc, și da, simt că am îmbătrânit cu 10 ani. Și fizic și mental. Nu sunt vaccinată.

- Eu am tot un an de când am fost infectată. Am fost pe terapie intensivă. Obosesc foarte repede când merg, încă mai am lichid la inimă, ficat afectat, părul nu-mi mai cade, îmi tremură tot corpul, glicemia încă nu și-a revenit la normal, vedere afectată. Medicul mi-a spus că așa rămân toată viața cu aceste urmări: pericardita, fibroza pulmonară, neuropatie. Atunci am slăbit 30 kg în 10 zile, dar acum am pus înapoi aproape dublu deoarece am tiroida hasimoto și mai multe boli autoimune. Acum sunt vaccinată cu ambele doze, chiar dacă medicii care se ocupă de mine nu mi-au recomandat vaccinarea. Nu mai vreau să trec prin ce am trecut, dar mai presus de toate nu cred că m-aș mai întoarce acasă!!! Multă sănătate vă doresc. Mergem înainte gândind pozitiv!

- Mă îngrozesc să recunosc că am jumatate din aceste simptome post COVID și sunt șocată că unii pot râde de așa ceva. Trist. Multa sănătate.

- În aprilie am avut covid și pe lângă căderea părului am rămas cu o durere sau mai bine spus, un disconfort la un genunchi și cu amorțeli la mâini și picioare, mai ales la degetul mare și talpă.

Și acestea sunt doar o parte din mesajele celor care au trecut prin boală...