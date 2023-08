Cătălin Predoiu spune că nu-l va "ierta" pe șeful IPJ Constanța, dacă va fi găsit vinovat în cazul Vlad Pascu: "Daţi-mi voie să nu joc politic. S-ar putea să condamn alte vieţi la dispariţie"

"Ca ministru, am responsabilități. Una dintre ele este să aflu ce se întâmplă acolo şi trebuie să o fac profesionist. De ce profesionist... Pentru că, dacă o fac neprofesionist, reverberaţiile pot fi în lanţ în felul următor.... Eu, dacă eram un ministru superficial sau orientat politic în sensul rău al cuvântului, într-un fel pe care eu nu-l înţeleg să fiu, luni demiteam pe toată lumea la Constanța. Poate că lumea ar fi spus "ia uite ce ministru hotărât, i-a râs pe toţi, i-a dat afară". Se muta, poate, atenţia de pe MAI pe alt subiect.

Oricum, eu puteam să spun "fraţilor, am tăiat în carne vie de sus şi până jos", ca să citez, dar dacă fac acest lucru neprofesionist, marţi, miercuri, joi, peste o săptămână, peste un an, eu lucrez cu acest sistem care în fiecare zi are responsabilități şi eu nu vreau să transmit sistemului mesajul "vă faceţi nu vă faceţi treabă, dacă apare o criză politică eu am tăiat pe oricine în calea mea ca să îmi salvez eu imaginea şi reputaţi şi să dau impresia că sunt hotărât". Nu! Trebuie să o fac profesionist! Şi, dacă în urma acestui control, la nivel operativ şi managerial, ajungem la concluzia că există responsabilite şi la nivelul şefului de Inspectorat, nu voi ezita să iau o decizie, dar trebuie să o fac profesionist.

"Daţi-mi voie să nu joc politic acest subiect"

De fiecare dată în astfel de situaţii, lucrurile se opresc la a investiga şi a pedepsi. Eu cred că trebuie să facem mai mult decât atât. Astăzi, am semnat un ordin prin care am constituit o echipă cu care, imediat după ce se finalizează controlul, să analizăm vulnerabilitățile sistemice, nu numai responsabilități individuale, ci lanţul cauzal, ce anume din profunzimea sistemului a condus la o astfel de situaţie şi să facem o listă cu astfel de vulnerabilităţi care presupun soluţii, fie în legislaţie fie în actul managerial.

Prin urmare, daţi-mi voie, la rândul meu, să fiu pe de-a întregul responsabil şi să nu joc politic acest subiect. Nu este corect nici faţă de bieţii copii, familiile lor, faţă de cetăţeni şi faţă de sistem. Inclusiv, repet, faţă de cetăţeni pentru că, dacă eu paralizez acest sistem prin măsuri strict emoţionale - unele poate întemeiate, dar altele nefundamentate - grăbindu-mă şi făcând un act ministerial neprofesionist, s-ar putea abia atunci să condamn alte vieţi la dispariţie, pentru că paralizez un sistem şi dau un mesaj greşit. Eu vreau să transmit sistemului următorul lucru: "Cine îşi face treaba și-o face şi îi este recunoscută. Cine nu, când greşeşte, este investigat procedural, pe lege şi este sancţionat. Acesta este rolul meu de ministru", a spus Cătălin Predoiu, la Digi 24.

