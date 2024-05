Cătălin Hideg susţine că Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă i-ar fi cerut 600.000 de euro pentru a scăpa de închisoare

Cătălin Hideg, patronul companiei Sanimed International, a fost condamnat în luna februarie 2024 de Tribunalul Bucureşti la 4 ani de închisoare cu executare pentru folosire de documente false şi spălare de bani, într-un dosar cu privire la o fraudă cu fonduri europene în valoare de 3 milioane de euro. În prezent, dosarul se află în faza de apel la Curtea de Apel Bucureşti.

'Am avut o întâlnire cu domnul Dumbravă, care l-a recomandat pe domnul Trăilă ca viitorul meu avocat. Am fost la dânsul la birou, la cabinetul de avocatură, unde mi-au spus iniţial că vor 700.000 de euro plus TVA. Ulterior, eu i-am spus că e o sumă foarte mare, că nu am mai văzut asemenea onorarii în România. Dânsul mi-a spus ca aşa a primit ordine de la domnii generali, că asta e suma pe care trebuie să o plătesc dacă vor să mă ia ca şi client. I-am spus că este foarte mult şi ofer suma de 500.000 de euro. Dânsul a zis: 'Bine, nu pot să decid eu, trebuie să vorbesc cu domnii în generali şi peste câteva zile să vă transmit care a fost decizia.

Ulterior, m-am prezentat din nou la cabinetul domnului avocat Trăilă şi mi-a spus că singura variantă pe care o acceptă este de 600.000 de euro cu TVA, altfel nu putem încheia acest contract de asistenţă juridică. Şi am semnat contractul', a zis Cătălin Hideg, joi, într-o intervenţie la Antena 3 CNN.

În schimbul acestor bani, i s-ar fi promis 'optimizarea problemelor sale din justiţie', respectiv să primească o pedeapsă cu suspendare.

'Când am încheiat contractul, mi-au spus că dacă lucrurile decurg bine la instanţa de fond şi judecătorul, care a fost student al domnului Trăilă, va da o rezoluţie pozitivă, la Curtea de Apel va fi mai simplu şi că vom scădea aceşti ani', a spus Hideg. El a adăugat că s-a întâlnit cu Florian Coldea în vara anului 2023 la o terasă, unde a fost şi un prieten de-al său care venise din Emiratele Arabe Unite, iar fostul general i-ar fi spus că ştie de problema lui.

Cătălin Hideg a mai zis faptul că a plătit o primă tranşă de 100.000 de euro, dar nu a mai avut bani, după care ar fi fost ameninţat să achite restul sumei. El a recunoscut că a depus un denunţ la DNA şi peste 20 de înregistrări cu 'probe clare' contra celor care l-au ameninţat. Pe de altă parte, Cătătlin Hideg a mărturisit faptul că nu are probe că banii pe care i-a dat avocatului Trăilă ar fi ajuns la foştii generali SRI.

