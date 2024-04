Cătălin Cîrstoiu: Am fost cam singur în precampania aceasta. Nu poate fi un demers pentru Primăria Capitalei fără sprijinul coaliției

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PNL-PSD la Primăria Capitalei, a spus că a fost "cam singur" în această perioadă de precampanie electorală.

"Eu am simțit sprijinul lui Marcel Ciolacu și a lui Nicolae Ciucă, dar, recunosc, am fost cam singur în precampania aceasta de o lună. Am întâlnit mulți lideri de filiale care m-au înconjurat cu sprijin, cu căldură, am întâlnit membri ai celor două partide care m-au susținut și mă susțin, însă eu cred că nu poate fi un demers pentru Primăria Generală a Capitalei fără sprijinul acestei coaliții, iar eu nu vreau să fac acest demers decât în conjunctura aceasta", a declarat Cătălin Cîrstoiu.

Cătălin Cîrstoiu: Mandatul meu, pe masa coaliției

Întrebat ce va face dacă Marcel Ciolacu și Nicole Ciucă îi vor cere să se retragă din cursa electorală, acesta a zis: "Din punctul meu de vedere, fiind mandatul meu pe masa coaliției... dar nu azi, a fost din prima zi, deci din prima zi eu am plecat conștient în acestă luptă electorală, fiind ferm convins că fără sprijinul coaliției PSD-PNL nu e posibil un demers al meu personal. Acum trei săptămâni eram o persoană necunoscută, cum spuneați și dvs. Am devenit o persoană cunoscută mai mult prin anumite greșeli personale, prin greșeli de comunicare. E real, ăsta sunt, nu am avut experiența unei comunicări politice ".

Vezi tot ce a declarat acesta în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o, AICI.

Precizăm că medicul Cătălin Cîrstoiu a susținut o conferință de presă, în fața Spitalului Universitar, încercând să lămurească acuzațiile care au apărut, în ultima perioadă, în spațiul public, privind incompatibilitatea. Liderii celor două partide din coaliție l-au îndemnat zilele trecute să iasă în fața presei și să explice aceste lucruri.

