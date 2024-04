Cătălin Cîrstoiu, conferință de presă, în fața Spitalului Universitar: Nu am făcut nimic care să îmi dea perspectiva că sunt într-o stare de incompatibilitate

Principalele declarații:

- Primul lucru pe care vreau să vi-l spun legat de acuzaţiile de incompatibilitate este că nici eu, nici presa, ci doar ANI poate să constate acest lucru.

- Eu nu am făcut nimic care să îmi dea mie perspectiva că sunt într-o stare de incompatibilitate. Am operat şi în alte spitale publice la solicitarea colegilor.

- Legat de consultațiile de la Anemona Med, mi-am ajutat colegii şi am răspuns solicitărilor unor pacienţi. Dorm liniştit în fiecare seară pentru că mi-am ajutat pacienţii. Ei aleg singuri la ce medic merg şi unde merg - în sistemul public său privat. Legat de sistemul privat, sunt două posibilităţi - ca pacienţii să meargă în regim al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sau să opteze pentru o consultație plătită. Aceste posibilităţi sunt perfect legale.

- Legea 95 a fost modificată în 2016 prin OUG care a introdus un alt regim al incompatibilităților în sistemul medical și a creat haos. Această OUG nu a trecut niciodată de Parlament, nici măcar nu a fost pusă pe ordinea de zi, dar produce efecte juridice. Legea spune că funcția de manager e incompatibilă cu orice altă activitate remunerată sau neremunerată cu excepția activității medicale în același spital.

Timpul liber nu mai există pentru că nu poți să faci nicio activitate neremunerată de niciun tip. Dacă am fi obiectivi, am găsi foarte multe situații de acest tip.

- Să ştiţi că eu am vrut să fac o administraţie publică în Bucureşti, mizând pe un sprijin politic stabil în Consiliul General al Capitalei. Nu am vrut să fac o administraţie politică în Capitală.

- Un pacient poate avea mai multe episoade de spitalizare, decontat separat de CNAS. Externat, pacientul decide unde vrea să meargă. Odată externat un pacient, nu consider că aș putea eu să influențez. Nu consider că e un prejudiciu al bugetului spitalului.

- Am spus că eu vreau să fac administrație publică mizând pe un sprijin politic și stabil. Acest lucru nu îl asimilez unei administrații politice.

- Eu nu am intrat în cursa aceasta că m-am trezit într-o dimineață că pot fi primar. Eu am avut o propunere din partea liderilor coaliției.

- Mandatul meu pe care mi l-a oferit coaliția PSD-PNL a fost și este pe masa coaliției.

- Eu am simțit sprijinul lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, dar recunosc am fost cam singur în pre-campania aceasta. Am întâlnit mulți lideri de filiale care m-au înconjurat cu sprijin.

- Din prima zi eu am plecat conștient în această luptă electorală, fiind convins că fără sprijinul coaliție nu este posibil un demers al meu personal.

- Am făcut conferința de presă la spital pentru că bisturiul din mână n-o să mi-l ia nimeni. Sunt medic, am o meserie.

- Încerc să lămurim tot ce a apărut în spaţiul public. Nu vreau să conving pe nimeni, este un demers personal, într-o săptămână am devenit omul negru. Nu cred că este corect.

- Părerea mea e că, dintr-un candidat pe locul trei cum am fost prezentat, am devenit o țintă. Nu exclud posibilitatea să fi fost și din PSD oameni care nu mă plac.

- Pentru mine nu era necesar să ajung primar general, am crezut că demersul meu e să fac ceva mai bine pentru noi toți.

- Eu am spus că mandatul meu a fost, este, va rămâne pe masa coaliției.

- Aș fi ilogic să merg mai departe într-o luptă în care n-ai niciun sprijin.

- Există o hotărâre a ICCJ care spune foarte clar într-o speță și e definitivă că un manager al unui spital public, medic care era manager și al unei societăți private care presta servicii medicale, nu este incompatibil.

- Nici dvs şi nici eu nu decid dacă cineva a încălcat legea sau nu. Când un coleg mă cheamă într-o sală de operaţie că are probleme, eu mă duc. Asta e menirea mea.

- Toţi colegii mei care ocupă astfel de poziţii fac astfel de lucruri pentru a debloca haosul indus în sistemul de sănătate de ordonanța lui Vlad Voiculescu. Aceste poziții sunt ocupate de oameni care sunt cineva, nu de neica nimeni, toți fac așa ceva ca să oferim servicii competente pacienților.

- Nu sunt șeful secției de Ortopedie.

- Eu sunt un om hotărât, decis. Nu poţi să mergi mai departe dacă nu ai sprijinul necesar pentru aşa ceva. Nu aş putea să candidez la Primăria Capitalei, nu aş avea succes.

- Probabil că va fi o discuţie luni, este firesc să avem o discuţie. Îmi continui demersul numai dacă e necesar, dacă are un sens administrativ, politic. Candidatura mea, mandatul meu a fost din prima zi, în toate monetele pe masa coaliției. Niciodată nu m-am cramponat de poziţia aceasta, nu vreau pentru mine personal să fiu primar, bisturiul din mână nu mi-l ia nimeni.

- Orice raport al ANI, dacă el există, poate fi contestat in instanță.

Știre în curs...

______________________________________________________________________

Începând cu ora 18:30, medicul Cătălin Cîrstoiu va susține o conferință de presă, în fața Spitalului Universitar, pentru a lămuri toate acuzațiile care au apărut, în ultima perioadă, în spațiul public. Acesta este acuzat de incompatibilitate, după ce ar fi oferit consultații contracost, la clinica privată a soției sale, în timp ce era managerul Spitalului Universitar.

În urmă cu doar câteva zile, premierul Marcel Ciolacu preciza faptul că "nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate aceste acuzaţii", îndemnându-l pe Cîrstoiu să iasă în fața presei.

Astăzi, i-a cerut din nou acestuia să lămurească totul. "Eu nu cer nimănui să se retragă sau să nu se retragă. Având o experienţă, spun eu, mai mare politică decât domnul doctor Cîrstoiu, i-am făcut o recomandare şi direct şi prin intermediul presei. Domnul Cîrstoiu trebuie să iasă să ţină o conferinţă de presă, aşa cum am convenit cu domnia sa şi cu domnul Nicolae Ciucă, şi să explice toate aspectele apărute în spaţiul public. Nu vom putea merge înainte până nu se va întâmpla acest lucru. Până când domnul doctor Cîrstoiu nu va explica toate aspectele apărute în spaţiul public, dânsul nu poate merge înainte ca fiind candidat al coaliţiei.(…) Din punctul meu de vedere, fără să deranjez pe nimeni, trebuia să facă până în acest moment această conferinţă”, a spus Marcel Ciolacu într-o conferinţă de presă în cadrul vizitei sale în Emiratele Arabe Unite.

DCNews va transmite LIVE cele mai importante declarații ale medicului Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al coaliției în cursa pentru Primăria Capitalei,

