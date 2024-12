"Cataif" și "recalculare pensii", printre cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2024. Ce alte cuvinte au stârnit curiozitate

Ca în fiecare decembrie, Google a publicat lista celor mai populare căutări din 2024. Printre cele mai importante evenimente care au influențat căutările românilor se numără Campionatul European de Fotbal, în care echipa națională a ajuns în optimile de finală, și Jocurile Olimpice unde sportivii români au obținut rezultate remarcabile. De asemenea, alegerile prezidențiale și diverse evenimente din lumea showbiz-ului precum problemele de sănătate ale actorului Florin Piersic și decesele unor personalități au avut un impact semnificativ.

În ceea ce privește filmele, „Dune 2” a dominat topul, iar un film românesc a reușit să intre în top 10. De asemenea, Crăciunul a generat multe căutări, iar târgurile de Crăciun din orașe precum București, Sibiu, Cluj și Craiova au fost printre cele mai populare. Interesul pentru Crăciun a fost completat de căutările legate de tradițiile din alte orașe cum ar fi Viena și Budapesta.

Desertul anului, ciocolata Dubai, a fost la mare căutare și s-a regăsit atât în topul rețetelor, cât și în întrebările de tipul „Cum se face?”. Totodată, căutarea „Ce este cataiful?” pare a fi legată de acest desert, având în vedere că ingredientul face parte din compoziția deliciosului desert.

Pensii și vot, preocupări la scară largă

Tot în 2024, românii au căutat pe Google o varietate de informații, de la întrebări legate de recalcularea pensiilor și detalii despre vot, până la idei de afaceri sau sugestii de cadouri. Interesul pentru investiții a fost evident, cu întrebări precum „în ce să investești 50.000 de euro” sau „în ce să investești sume mici”. De asemenea, mulți utilizatori au vrut să afle câte zile mai sunt până la Crăciun și ce înseamnă o persoană „non-binară”. Curiozitatea pentru tradițiile românești a fost vizibilă și prin căutările legate de rețeta pentru socată, unii fiind chiar interesați de un ghid pas cu pas pentru a prepara 5 litri din această băutură.

Toate aceste căutări fac parte din lista celor mai populare căutări „trending” pe Google în 2024, care reflectă o creștere semnificativă a interesului pentru anumite subiecte față de anul precedent. Spre deosebire de listele clasice care ordonează termenii pe baza volumului absolut de căutări, listele „trending” se concentrează pe tendințele emergente și preferințele anului 2024, oferind o imagine mai clară asupra intereselor și preocupărilor românilor în acest an.

Căutări populare, potrivit Google Trends:

1. Campionatul European de Fotbal

2. Călin Georgescu

3. iPhone 16

4. Jocurile Olimpice

5. Florin Piersic

6. Alain Delon

7. Nicu Covaci

8. Coldplay

9. Liam Payne

10. Ciocolată Dubai

Filme

1. Dune 2

2. Inside Out 2

3. Deadpool

4. Oppenheimer

5. Beetlejuice

6. Saltburn

7. Buzz House the Movie

8. Poor Things

9. Terrifier 3

10. The Idea of You

Seriale

1. Griselda

2. Maxton Hall

3. Shogun

4. Fool Me Once

5. House of the Dragon

6. Baby Reindeer

7. Emily in Paris

8. Fallout

9. 3 Body Problem

10. One Day

Crăciun

1. Târg de Crăciun București

2. Târgul de Crăciun Sibiu

3. Târg de Crăciun Cluj

4. Târgul de Crăciun Craiova

5. Vacanță de Crăciun

6. Târg de Crăciun Viena

7. Câte zile mai sunt până la Crăciun

8. Satul lui Moș Crăciun Predeal

9. Târg de Crăciun Budapesta

10. Târg de Crăciun Brașov

Diete

1. Dieta DASH

2. Dieta scandinavă Nupo

3. Dieta cu hrișcă și chefir

4. Dieta cu cartofi și iaurt

5. Dieta carnivoră

6. Dieta cu lapte

7. Ikonos dietă

8. Dieta Rina pe zile

9. Dieta Galveston

10. Mugur Isărescu dietă

Rețete

1. Ciocolată Dubai rețetă

2. Drob de miel rețetă

3. Rețetă pască

4. Rețetă drob

5. Rețetă pască fără aluat

6. Cremă de fistic rețetă

7. Socată rețetă

8. Babka rețetă

9. Rețetă socată 5 litri

10. Rețetă cataif

Cum…?

1. Cum se face ciocolata Dubai?

2. Cum se votează?

3. Cum arată buletinele de vot?

4. Cum se vopsesc ouăle?

5. Cum se face drobul?

6. Cum se recalculează pensia?

7. Cum arată sărăcia?

8. Cum se alege viceprimarul?

9. Cum arată fericirea mea?

10. Cum aflu unde votez?

Ce este…?

1. Non-binar definiție

2. Ce este pe 24 aprilie 2024

3. Norovirus ce este

4. ARFID ce este

5. Ce este cataiful

6. Ce este Uber melc

7. Pinacotecă ce este

8. Ce este botulismul

9. Ce este MPox

10. Nuvelă definiție

Idei

1. Idei de afaceri 2024

2. Idei rețete mâncare

3. Idei de afaceri mici

4. Idei cadouri Ziua Îndrăgostiților pentru el

5. Mărțișoare handmade idei

6. Idei tatuaje

7. Idei cadouri femei zi de naștere

8. Idei târg de toamnă școală

9. Idei amenajări băi gresie și faianță

10. Idei meniu săptămânal

Investiții

1. În ce să investești în 2024

2. Aur de investiție

3. Cum investesc la bursă

4. A investi

5. În ce să investești 50.000 euro

6. În ce să investești sume mici

7. Cum să investești banii

8. În ce să investești în 2025

9. Sinonim investiție

10. Calculator randament investiție

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News