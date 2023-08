Cât de calde sunt scaunele la Biroul Român de Metrologie Legală (BRML). Adjunctul Valentin Pătăşanu, săracul bugetar cu... o casă de 450 mp şi 7 terenuri

Biroul Român de Metrologie Legală (BRML) era o instituție din România, încadrată în subordinea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Funcția principală a Biroului Român de Metrologie Legală este de a asigura aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind metrologia legală în țară.

Metrologia legală se ocupă de etalonarea și verificarea echipamentelor de măsură folosite în tranzacțiile comerciale pentru a asigura corectitudinea și precizia acestora. Aceste echipamente pot include cântare, contoare de apă, contoare de energie electrică, taximetre, etc.

Prin intermediul Biroului Român de Metrologie Legală se asigură că echipamentele de măsură utilizate în comerț și în alte domenii ale vieții publice sunt conforme cu standardele și specificațiile impuse de lege, ceea ce protejează interesele consumatorilor și creează un mediu de afaceri corect.

Din conducere fac parte:

Director general: ing. Roberta Todor

Director general adjunct: ing. Valentin Pătăşanu

Director Direcţia Tehnică Reglementări Autorizări: fiz. Daniela Carmen Petcu

Director economic: ec. Naomi Ghiţă

Organigrama completă a personalului angajat poate fi consultată AICI

Ce bani vin şi pleacă din BRML

Cel mai recent raport de execuţie bugetară, înregistrat la 30 aprilie 2023, poate fi consultat AICI

Total venituri: 60.460.322 RON

Total cheltuieli: 16.338.147 RON

Profit: 44.122.175 RON

Cât "costă" scaunele de directori

Din cele mai recente date emise în spaţiul public, în instituţie sunt încadraţi un director general (cu salariu de bază 11.055 RON + spor 1.525 RON), 2 directori generali adjuncţi, 5 consilieri şi 3 experţi. Angajaţii Biroului Român de Metrologie Legală primesc, pe lângă drepturi salariale, şi un spor pentru condiţii vătămătoare.

Potrivit declaraţiei de avere a ing. Roberta Todor, directorul general nu se remarcă în mod deosebit cu proprietăţi grandioase ori conturi generoase. Todor are un venit anual de 85.930 RON şi un apartament de 68 mp din 2002, conform celor menţionate în document.

Adjuncţii, în schimb, stau ceva mai bine la capitolul avere.

Pătăşanu, săracul bugetar bogat

Directorul general adjunct ing. Valentin Pătăşanu are declarată o casă în Râmnicu Vâlcea (construcţie proprie) din 2006, cu o suprafaţă de nici mai mult nici mai puţin de... 450mp. Ce-i drept, împarte drepturile pe proprietate cu soţia, Rodica Pătăşanu. În plus, mai are 7 terenuri în intravilan, toate moştenite, cu o suprafaţă totală de peste 6000 mp.

Pătăşanu are două conturi, unul în Lei şi altul în Euro. A adunat în contul de valută, până la 10.06.2022, 95.450 EUR iar în contul de lei figura suma de 36.377 RON (valabil iunie 2022)

Valentin Pătăşanu este, concomitent, director general adjunct al Biroului Român de Metrologie Legală (BRML) şi asociat cu 50% în OF Systems SRL, beneficiară a zeci de contracte cu agenţia pe care o conduce şi la care administrator este fiul său. Celelalte 50% din OF Systems revin fostului ministru Radu Berceanu, potrivit Adevărul. OF Systems SRL are ca domeniu de activitate comerţul cu ridicata nespecializat şi a fost înfiinţată în 1992.

Pătăşanu combină salariul de 65.269 RON (anual) de la Biroul Român De Metrologie Legală (unde este dir. adj. din 2002) cu salariul de la SC OF SYSTEMS SRL VOLUNTARI, mai precis suma anuală de 72.000 RON.

Firma nu se ocupă doar de măsurători metrologice, ci are şi un alt obiect de activitate, mult mai bănos, şi anume importul, vânzarea şi montarea de echipamente de laborator, importul, vânzarea şi montajul sistemelor industrial de cântărit etc. În anunţurile oficiale ale BRML, printre persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii, implicate în organizarea, derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţie publice se află şi Valentin Pătăşanu. Altfel spus, directorul Pătăşanu este cel care selectează şi semnează apoi contractele de achiziţii publice ale BRML cu asociatul Pătăşanu din OF Systems SRL, reprezentat de fiul său, Andrei Pătăşanu.

Nici ing. Florin Scurtu nu stă mai rău. Are funcţia de director general adjunct la Biroul Român De Metrologie Legală, de unde încasează un salariu anual de 65.303 RON. Scurtu este şi membru în Comisiile de tragere la compania naţională Loteria Română SA, de unde mai câştigă alţi 16.400 RON pe an, potrivit declaraţiei de avere din 2022, ultima existentă în spaţiul public.

Are 3 apartamente, 3 autoturisme şi 11 conturi de depozit bancar, dintre care 2 sunt în Euro. În 2021 a vândut o casă estimată la valoare de 115.000 RON.

Scandal: Iacobescu, interimarul care nu a dat concurs

Fănel Iacobescu a fost directorul general interimar (fără concurs) al Biroului Român de Metrologie Legală și a condus „temporar” timp de 19 ani (2000 – 2019), timp în care nu a fost organizat niciun concurs pentru ocuparea definitivă a funcției.

Demn de precizat este că Fănel Iacobescu a fost pensionat la data de 20 august 2018 dar anterior pensionării, Iacobescu și-a aprobat lui însuși participarea la un concurs de consilier gradul IA la serviciul Corpul de control propriu. Cum era de așteptat, Fănel Iacobescu a ieșit câștigătorul concursului în fața comisiei compusă din trei subordonați ai săi. Contractul de muncă a fost semnat pe 13 august 2018, de „salariatul” Fănel Iacobescu, iar „pentru” directorul general Fănel Iacobescu a fost semnat de directorul general adjunct. Prin acest concurs, pe lângă logica elementară și bunul simț, au fost încălcate atunci mai multe prevederi legale, potrivit Cetăţeanul.

La patru zile de la pensionarea lui Iacobescu, ministrul economiei Dănuț Andrușcă a semnat un ordin prin care l-a numit iarăși pe Fănel Iacobescu să exercite, „cu caracter temporar” funcția de director general al Biroului Român de Metrologie Legală.

Înlăturat din funcție pe 7 martie 2019, data la care i-a încetat „exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale de conducere ca director general al Biroului Român de Metrologie Legală”, Fănel Iacobescu a obținut în instanță anularea ordinului și repunerea pe funcția de director general al BRML.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News