Cât a costat, de fapt, cartea lui Nicolae Ciucă. Președintele PNL a oferit răspunsul

De ce a schimbat numele cărții

Inițial, numele cărții era "Un ostaș în slujba țării".

"Pentru că aşa mi s-a părut normal, să fie vorba despre tot ceea ce înseamnă serviciul şi activitatea pe care am avut-o într-o viaţă profesională. Se înţelegea de la sine că sunt un militar. Am fost militar o viaţă întreagă", a precizat Nicolae Ciucă, la Digi 24.

Cât a costat cartea

"Cartea, în sine, nu ştiu dacă a costat mai mult de 20.000 de euro, ceva de genul. PNL a suportat tipărirea cărţii", a spus Ciucă.

"Va fi un dialog cât se poate de onest"

La finalul lunii august, Nicolae Ciucă și-a prezentat cartea în platoul emisiunii "În opoziție cu Denise Rifai".

"Este o carte care nu reprezintă nimic altceva decât o autobiografie. Este vorba despre un dialog cât se poate de transparent și de sincer prin care nu intenționez nimic altceva decât să descopăr oamenilor cine am fost, cine sunt și ce vreau să fiu de aici înainte, ținând cont de faptul că am intrat de curând în politică, toată lumea spune că sunt un politician care nu am loc în filmul ăsta. De curând am spus că nici nu vreau să fiu din filmul ăsta, nici nu vreau să fiu din scenariul ăsta.

Poate cineva scrie un scenariu nou și poate găsim și actori noi. Este o chestiune care ține de ceea ce vreau eu să le transmit românilor. Este vorba despre ceea ce cred eu că poate să se petreacă cu România în perioada următoare și cred că, odată cu apariția cărții, va fi un dialog cât se poate de onest, de transparent și de sincer cu oamenii”, a zis Nicolae Ciucă.

"Ultimul capitol este un capitol stilizat pe care l-am lucrat cu echipa mea, referitor la ce gândesc despre România și cum vrem noi să prezentăm acest program românilor, pentru că, într-adevăr, cei care vor aprecia sau nu acest program sunt cetățenii români”, a mai zis liderul PNL.

"Să lase militarii și Armata în pace"

La începutul lui septembrie, Nicolae Ciucă publica pe Facebook un videoclip în care anunța lansarea cărții sale. În materialul video, el povesteşte despre cele trăite în misiunea militară de la Nassiriya, din 2004, precizând că "a fost o ploaie de lovituri de AG-7, peste 24 de lovituri. Una dintre ele a lovit la o jumătate de metru în rambleul drumului, în faţa transportorului în care mă aflam.” Pe atunci, liderul PNL se afla la comanda Batalionului "Scorpionii Roșii", în Irak.

În aceeași zi, Recorder publica o investigație intitulată "Mitul eroului de la Nassiriya", în care generali italieni, responsabili pentru operațiunile majore din Irak în 2004, spun că Ciucă, de fapt, a primit instrucțiuni de la București să nu intre în oraș.

"N-a spus nimeni niciodată chestia asta (n.r. că ar fi fost implicat în luptele din Nassiryia). Știți ce vreau să spun? Să lase militarii și Armata în pace. Să aibă treabă cu mine, nu cu Armata. Armata e a țării, nu e a nimănui. Este scris în nenumărate declarații, nu au vorbit cu niciunul dintre militarii batalionului 26. Este o chestiune despre care nici măcar nu vreau să discut", a spus, atunci, Nicolae Ciucă, întrebat de un jurnalist Digi 24.

"El nu avea de unde să știe"

Cât despre faptul că un polițist militar român, Roberto Cremene, spune că, la acea vreme, a cerut sprijinul "Scorpionilor roșii", pentru evacuarea polițiștilor militari prinși într-un schimb de focuri într-o anumită zonă, dar că acesta nu ar fi intervenit, liderul PNL declara:

"Auziți? Este o chestiune care ține doar de regulile de angajare și mandatul misiunii ca atare. Îl înțeleg foarte bine, el nu avea de unde să știe care sunt regulile de angajare și cum se desfășoară misiunea. Fiecare dintre noi aveam zonele noastre de responsabilitate foarte bine puse la punct."

