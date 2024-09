Analistul politic Bogdan Chirieac, Diana Tache și Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice (GIP), miercuri, 11 septembrie 2024, de la ora 12:00, au realizat o nouă ediție a emisiunii "Miercurea Neagră". Emisiunea a fost transmisă pe DC News, DC News TV, Știri Diaspora, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube ale DC News.

Unul dintre subiectele principale a fost cartea președintelui PNL, Nicolae Ciucă. Diana Tache a făcut o analiză a acesteia. Întâmplarea face ca tusea lui Mugur Ciuvică să-i atragă atenția, intrând astfel într-o secțiune a cărții.

"Aveți leacuri pentru durerile de gât în cartea domnului Ciucă, la pagina 38. E vorba acolo de ‘felii de cartof care se așează pe gâtlej’, am încheiat citatul"

Tache: "Aveți leacuri pentru durerile de gât în cartea domnului Ciucă, la pagina 38. Da, pe bune. E vorba acolo de ‘felii de cartof care se așează pe gâtlej’, am încheiat citatul. Găsești multe, ventuze, lucruri, chestii, foarte interesante".

Chirieac: "(...) Hai să vedem. Văd că ați citit cartea ‘În slujba Țării’ a domnului Nicolae Ciucă, dacă m-ați luat cu leacuri. Totuși, asta mă interesează și pe mine. Cum adică leacuri de gripă în cartea ‘În slujba Țării’?"

Tache: "Da. Povestește în porțiunea care are legătură cu viața domniei sale, în copilărie și toate cele, mai multe. Ne explică despre leacurile pentru gripă, cum se tratau când erau mici, cum e cu nunta în zona domniei sale, cu sârba, explicații despre dansurile populare din zonă. Sunt o grămadă de sfaturi foarte utile. Eu vă recunosc că m-am aplecat mai mult pe ultimul capitol, acela care vizează planul de viitor. Când am văzut că nu schimbă Constituția, vă mărturisesc că atunci am zis ‘hai că mai citesc săptămâna viitoare sau ceva’ ".

Chirieac: "Domnul Ciuvică, dumneavoastră ați citit cartea domne?"

Ciuvică: "Absolut deloc".

Chirieac: "Dar presupun că aveți de gând să o citiți?"

Ciuvică: "Absolut deloc".

Chirieac: "Aveți idee de ce este așa reticent?"

Tache: "Da, pentru că știe că am citit eu și o să-i povestesc…"

Ciuvică: "Lucrurile importante o să mi le povestiți, da. De exemplu, la gripă a băgat și cu vaccinurile sau nu?"

Tache: "Doar ventuze, doar despre ventuze".

Ciuvică (ironic, notă personală): "Deci, practic ar fi un fel de antivaccinist domnul Ciucă. O să-l acuze Șoșoacă de plagiat".

Chirieac: "Totuși, înțeleg de la colegii din presă că e o autobiografie foarte bună. Domnul Dan Andronic a vorbit foarte frumos despre ea și maestrul Ion Cristoiu la fel".

Tache: "E ușor prea multă prețuire pe termenul de autobiografie. E ca un jurnal, un ‘jurnălel’ așa, un oracol, pe vechi. Acolo continuă un plan de țară, corect de altfel. V-am spus, e promisiunea că nu cresc taxele, asta vă interesează pe dumneavoastră. Pe mine mă interesează că nu are de gând să schimbe Constituția, unde și aici avem probleme. (...) După ce am citit cartea domnului Ciucă mă simt mai ‘cultă în cap’. Simt nevoie să o recitesc. Pentru mine, dincolo de carte și toate cele merg pe ideea că ‘fiecare a făcut cum a putut’. Așa a putut domnul Ciucă să se prezinte la popor. Eu vă mărturisesc foarte clar, prefer jurnalul de bord al domnului Ciucă, ‘În slujba Țării’, decât să-l văd pe Ciolacu la Festivalul Cașcavalului. Să te duci la festivalul Cașcavalului ca premier e o metaforă, totuși".

Chirieac (ironic, notă personală): "Am vrea și noi la cașcaval. Și cred că tot poporul ar vrea la cașcaval".

