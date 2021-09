Carmen Brumă a arătat ce conține caserola ei de urgență când nu are timp să cumpere ceva rezonabil de mâncare

Atunci când nu are timp să mănânce, fiind toată ziua pe drum la diferite evenimente, ia de acasă caserola de urgență. Ieri, de exemplu, și-a pus acolo morcovi tăiați rondele, stropiți cu lămâie, și alături câteva nuci. Desigur, a luat și o sticlă cu apă.

”Când nu am timp să merg să cumpăr ceva rezonabil de mâncare, iau după mine caserola de urgență. Am pus niște morcovi tăiați rondele, stropiți cu zeamă de lămâie să nu oxideze, și pun și câteva nuci. Și iau și o apă. Sunt asigurată în caz că mi se face foame. Nu în fiecare zi îmi iau la mine morcovi și nuci, dar asta am acum la dispoziție”, a zis Carmen Brumă.

Cinci reguli SIMPLE pentru a avea un abdomen plat

Carmen Brumă ne spune secretele unui abdomen plat.

Vrei să ai un abdomen plat? Iată secretele!

”1.Chiar daca faci mii de abdomene pe zi, nu vei avea un abdomen plat si conturat daca nu ai grija ce, cat si cand mananci.



2. Antrenamentele cardio, in care iti lucreaza toate grupele musculare, sunt la fel de importante ca abdomenele clasice.



3. Pune accent pe antrenamentele scurte si intense, de henul HIIT ( Hight Intensity Interval Training) . Gasesti cateva exemple pe www. carmen-bruma.ro la categoria antrenamente



4. Evita zaharul, fainoasele, alcoolul! Bea zilnic 35-40 ml de apa/kg/corp

5. Nu poti sa slabesti DOAR in zona abdomenului . Nu exista TONIFIERE fara SLABIRE. E ca si cand te duci la coafor si ceri sa te vopseasca fara sa te spele…”, a scris Carmen Brumă pe site-ul său Carmen-Brumă.ro.

