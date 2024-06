Otilia Todor, psiholog clinician și fondator al Centrului de formare și psihologie acreditat ca Centru Internațional Feuerstein în România, a vorbit în emisiunea Ultrapsihologie de la DC News și DC News de cele trei faze ale procesului de gândire, așa cum le-a identificat prof. Reuven Feuerstein.

”Întreg procesul de gândire umană sau momentul în care o persoană reușește să ajungă la un rezultat are trei faze. Procesul de gândire este împărțit în trei faze: momentul în care culegem datele din mediul înconjurător - fie primim o fișă de lucru, fie ne stabilim un obiectiv pe care dorim să îl atingem, orice fel de acțiune pe care o persoană reușește să o realizeze.

Mi-ar fi mai ușor să mă refer la copii pentru că creierul uman suferă cele mai mari transformări în perioada 5-16 ani, când copilul începe să abstractizeze lucrurile, să le înțeleagă și să proceseze în mintea sa tot felul de soluții sau să creeze tot felul de contexte”, a explicat Otilia Todor la Ultrapsihologie.

Cele trei faze ale procesului de gândire

”Când vorbim despre copil, atunci când se confruntă cu o fișă de la școală, primul lucru este să culeagă informațiile din mediul înconjurător. Ce a făcut Feuerstein? Cele trei faze ale procesului de gândire, de când am intrat în contact cu cerința exercițiului de gândire și până când ajungem la concluzie sau la rezultat, există un proces.

În primă fază culegem datele din mediul înconjurător, ne informă, înțelegem ce ni se cere, foarte bine, în faza a doua, faza de elaborare, procesăm informația nouă pe care am primit-o și o legăm de ceea ce noi am experimentat și cunoaștem deja, căci altfel nu o să putem să creăm conținutul, nu o să putem înțelege, și faza a treia, răspunsul sau concluzia la care am ajuns”, a mai spus Otilia Todor, care a adăugat că pentru fiecare dintre aceste faze, prof. Feuerstein a denumit funcțiile creierului responsabile de prelucrarea informației.

”Pentru toate aceste funcții le care fiecare om le are și cu care noi ne adaptăm la mediul înconjurător și înțelegem lumea a creat exerciții de stimulare și dezvoltare a lor, astfel încât absolut toate operațiile gândirii, funcțiile executive, toate ariile componente ale inteligenței umane sunt îmbunătățite”.

În plus, mai spune Otilia Todor, aceste tipuri de exerciții ”pot fi folosite atât cu copilul de 5 ani, cât și cu adultul sau vârstnicul, pentru că ele mențin funcționalitatea creierului și ale operațiilor gândirii - plasticitatea creierului nostru”.

Citește și: ”Foarte puțini copii știu să învețe singuri”. Otilia Todor, despre metodologia lui Feuerstein, psihologul român nominalizat pentru Premiul Nobel: O mină de aur. Astăzi sunt deja rutine

Mai multe în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News